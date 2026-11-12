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12.11.2026 15:56

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον κοντά στον Λευκό Οίκο – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ταμπουρωμένος σε γυμναστήριο ο δράστης

12.11.2026 15:56
astynomia washington

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Τέσσερα άτομα δέχτηκαν πυρά σε γειτονιά της Ουάσινγκτον, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τον Λευκό Οίκο νωρίς την Πέμπτη, ανέφερε η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε γυμναστήριο στο Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αστυνομίας.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο δράστης είναι οχυρωμένος μέσα στο γυμναστήριο ή μέσα σε διαμέρισμα, με τις πληροφορίες να μην είναι ακόμη σαφείς.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει το κίνητρο των πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί λαμβάνουν χώρα στο Λόγκαν Σέρκλ, μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά γνωστή για τα δημοφιλή εστιατόρια και καταστήματά της.

Η αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου ενώ μεγάλο μέρος του είναι αποκλεισμένο.

Οι δρόμοι γύρω από την περιοχή αποκλείστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια μαζικής αστυνομικής επιχείρησης στο σημείο, καθώς ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Αυγούστου 2025, ένα πρώην μέλος του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε επίθεση νωρίς το πρωί μιας Κυριακής στη γειτονιά Λόγκαν Σέρκλ από μια ομάδα εφήβων που προσπαθούσαν να τον κλέψουν από το αυτοκίνητό του, τον ίδιο και μια γυναίκα, ανέφεραν οι αρχές.

Μέρες αργότερα, ο Τραμπ εκπλήρωσε την απειλή του να παρακάμψει την τοπική αρχή και επέβαλε άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο στην πόλη, στέλνοντας εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς για τη μείωση της εγκληματικότητας. Αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

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