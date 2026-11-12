Νέα Υόρκη: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 19 τραυματίες

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Στους οχτώ ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη και σε τουλάχιστον 19 ανέρχονται οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, δήλωσε ο δήμαρχος της μητρόπολης Ζόραν Μαμντάνι.

«Είμαι συντετριμμένος. Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια τέτοιου μεγέθους», ανέφερε ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.

Rescue workers have spent the night searching the site of yesterday’s building collapse, working under extremely dangerous conditions to find and save anyone who may still be trapped.



I am heartbroken that eight New Yorkers have now lost their lives and at least 17 have been… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τον δήμαρχο να καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, ζήτησε από όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με πρόσωπα που ενδέχεται να επλήγησαν από την κατάρρευση να καλέσουν το 311 ή, εάν βρίσκονται εκτός Νέας Υόρκης, το 212-639-9675.

🇺🇸 Search and Rescue Operations after Fatal Building Collapse in Brooklyn, New York [LIVE] https://t.co/CCjmRKjhq1 — MAGNO NEWS LIVE (@magnonewslive) November 12, 2026

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

At least eight people are dead and 17 others were injured, New York City Mayor Zohran Mamdani said, after a three-story building in Brooklyn collapsed Wednesday afternoon. Search and rescue efforts were underway Thursday morning.



The investigation into the cause of the collapse… pic.twitter.com/pFKdZIfA3w — CBS Mornings (@CBSMornings) November 12, 2026

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρεις πυροσβέστες.

More bodies were pulled from the rubble of a collapsed building in New York City Thursday as rescuers search for survivors. https://t.co/LULzCdE7qc November 12, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο της κατάρρευσης του κτιρίου στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς.

Death Toll Rises to Eight After New York Building Collapsehttps://t.co/Y45H2nYbgQ — R24 News (@R24MV) November 12, 2026

Περί τους 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση.

🔥🚨 JUST IN — Crews at the Brooklyn apartment collapse say they are not leaving and believe more people could still be under the rubble.



McADAMS: "They’re not going anywhere. They think more people could be stuck under the rubble. It’s a very active scene here after this… pic.twitter.com/u9fMQbigY5 — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) November 12, 2026

Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες για την κατάρρευση

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν ισχυρό κρότο και κραυγές τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

«Μένω κυριολεκτικά ακριβώς πίσω από το κτίριο. Ακούστηκε σαν μια δυνατή έκρηξη και μετά ακούστηκαν πολλές κραυγές», δήλωσε η Εμανουέλα Καρίλους (Emmanuella Carilus) στους New York Times.

Ένας ακόμη μάρτυρας, που κατονομάστηκε μόνο ως Ντάσικ (Dashik), δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό PIX11 ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Συγκινητική ήταν η αντίδραση ενός άνδρα, η σύζυγος του οποίου καταγράφηκε σε βίντεο να διασώζεται από τα συντρίμμια.

«Είναι ζωντανή. Είναι ακόμη ζωντανή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι έξι μηνών έγκυος», δήλωσε στο CBS News New York, εκφράζοντας την ανακούφισή του.

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