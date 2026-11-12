Νέα Υόρκη: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 19 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στους οχτώ ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη και σε τουλάχιστον 19 ανέρχονται οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, δήλωσε ο δήμαρχος της μητρόπολης Ζόραν Μαμντάνι.
«Είμαι συντετριμμένος. Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια τέτοιου μεγέθους», ανέφερε ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τον δήμαρχο να καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, ζήτησε από όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με πρόσωπα που ενδέχεται να επλήγησαν από την κατάρρευση να καλέσουν το 311 ή, εάν βρίσκονται εκτός Νέας Υόρκης, το 212-639-9675.
Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
Μεταξύ των τραυματιών είναι τρεις πυροσβέστες.
Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο της κατάρρευσης του κτιρίου στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς.
Περί τους 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν ισχυρό κρότο και κραυγές τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).
«Μένω κυριολεκτικά ακριβώς πίσω από το κτίριο. Ακούστηκε σαν μια δυνατή έκρηξη και μετά ακούστηκαν πολλές κραυγές», δήλωσε η Εμανουέλα Καρίλους (Emmanuella Carilus) στους New York Times.
Ένας ακόμη μάρτυρας, που κατονομάστηκε μόνο ως Ντάσικ (Dashik), δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό PIX11 ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο».
Συγκινητική ήταν η αντίδραση ενός άνδρα, η σύζυγος του οποίου καταγράφηκε σε βίντεο να διασώζεται από τα συντρίμμια.
«Είναι ζωντανή. Είναι ακόμη ζωντανή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι έξι μηνών έγκυος», δήλωσε στο CBS News New York, εκφράζοντας την ανακούφισή του.
Διαβάστε επίσης:
Ρωσία: Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη (video)
Συγκινητική επανένωση στη Χιλή: Μάνα ξαναβρήκε τους γιους της 40 χρόνια μετά την αρπαγή τους από τη δικτατορία Πινοσέτ (video/photos)
Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για την συνάντηση με Πούτιν – Ρωσία και ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο για την Ουκρανία, στο Δουβλίνο ο Ζελένσκι πιέζει την ΕΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.