«Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Federico García Lorca: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 | Ώρα 21:00 | Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Tο εμβληματικό έργο του Federico García Lorca, «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Σαρηγιάννη παρουσιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 22 Νοεμβρίου 2026.

Μια παράσταση που γεννήθηκε στην Αργολίδα, παρουσιάστηκε με μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό της Νέας Κίου και τώρα μεταφέρει στην Αθήνα μια ιδιαίτερη θεατρική πρόταση: μια σύγχρονη ανάγνωση του Λόρκα που αναζητά όχι μόνο την ιστορία πίσω από το έργο, αλλά κυρίως το βαθύτερο ποιητικό, πολιτικό και υπαρξιακό του σύμπαν.

Το 2026 συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη δολοφονία του Federico García Lorca. Ο ποιητής που έκανε την ποίηση και το θέατρο πράξη αντίστασης απέναντι στον φόβο, τον αυταρχισμό και την καταπίεση εξακολουθεί, ενενήντα χρόνια μετά, να μιλά με μια δύναμη που μοιάζει συγκλονιστικά σύγχρονη.

Ένα σπίτι που γίνεται σύμβολο

Στην παράσταση του Γιάννη Σαρηγιάννη, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα δεν είναι απλώς ένας ρεαλιστικός οικογενειακός χώρος. Είναι ένα ψυχικό και συμβολικό τοπίο. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, όπου η σιωπή γίνεται νόμος, το σώμα επιτηρείται και η επιθυμία αντιμετωπίζεται ως απειλή.

Μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού εγκλωβίζονται οι γυναίκες του έργου, παλεύοντας ανάμεσα στην υποταγή και την εξέγερση. Η Μπερνάρντα επιβάλλει τη δική της τάξη, οι κόρες της ασφυκτιούν, ενώ η Αδέλα διεκδικεί το αυτονόητο: το δικαίωμα να επιθυμεί, να αγαπά και να είναι ελεύθερη. Έτσι, το έργο ξεπερνά τα όρια μιας οικογενειακής τραγωδίας. Γίνεται μια ιστορία για την εξουσία, τον εγκλεισμό, τη γυναικεία επιθυμία, την κοινωνική επιβολή και την ελευθερία.

Μια ιστορία που αφορά το χθες, αλλά κυρίως το σήμερα.

Ο Λόρκα συναντά τη Λίνα Νικολακοπούλου

Ένας από τους βασικούς δραματουργικούς άξονες της παράστασης είναι η συνάντηση του λορκικού λόγου με την ποιητική γραφή της Λίνας Νικολακοπούλου.

Στίχοι και τραγούδια της ενσωματώνονται οργανικά στη σκηνική δράση, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο σημαντικές ποιητικές φωνές της Μεσογείου. Η ποίηση της Νικολακοπούλου λειτουργεί ως μια σύγχρονη αντήχηση του κόσμου του Λόρκα και φωτίζει από μια διαφορετική οπτική τη μνήμη, την απώλεια, τον έρωτα και τη γυναικεία επιθυμία. Δεν πρόκειται για μια απλή μουσική ή ποιητική προσθήκη.

Είναι μια δραματουργική συνάντηση δύο κόσμων, μέσα από την οποία ο Λόρκα έρχεται πιο κοντά στον σύγχρονο θεατή.

Η σκηνοθετική προσέγγιση αξιοποιεί στοιχεία μεταδραματικού θεάτρου, χοροθεάτρου, σωματικής έκφρασης και εξπρεσιονιστικής αισθητικής.

Ο λόγος, η κίνηση, η μουσική και η εικόνα αποκτούν ισότιμη δραματουργική δύναμη. Το σώμα γίνεται φορέας της καταπίεσης και της εξέγερσης. Η κίνηση αποκαλύπτει όσα οι χαρακτήρες δεν μπορούν να πουν. Η μουσική και το τραγούδι δημιουργούν έναν δεύτερο, υπόγειο λόγο. Και η εικόνα ανοίγει έναν χώρο πέρα από τον ρεαλισμό.

Το projection mapping, το video art και οι πολυμεσικές προβολές δεν χρησιμοποιούνται ως απλά σκηνικά εφέ, αλλά ως οργανικά στοιχεία της αφήγησης.

Δημιουργούν στιγμές ποιητικής αποστασιοποίησης, επιτρέποντας στον θεατή να απομακρυνθεί για λίγο από τη συναισθηματική ένταση και να κοιτάξει βαθύτερα τους μηχανισμούς εξουσίας και εγκλεισμού που διατρέχουν το έργο.

Ένα έργο που εξακολουθεί να μας αφορά

«Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» δεν μιλά μόνο για μια οικογένεια.

Μιλά για κάθε κοινωνία που φοβάται την ελευθερία.

Για κάθε εξουσία που θέλει να ελέγξει το σώμα.

Για κάθε φωνή που αναγκάζεται να σωπάσει.

Για κάθε άνθρωπο που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει σύμφωνα με την επιθυμία και την αλήθεια του.

Γι’ αυτό και ο Λόρκα παραμένει ζωντανός. Γιατί το ερώτημά του δεν έχει απαντηθεί:

Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν του στερούν το δικαίωμα να επιθυμεί, να αγαπά και να είναι ελεύθερος;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιάννης Σαρηγιάννης

Β΄ Σκηνοθέτις: Δήμητρα Δέδε

Σκηνογραφία – Projection Mapping: Σπύρος Πούλος

Ενδυματολογία: Δήμητρα Δέδε – Γιάννης Σαρηγιάννης

Χορογραφίες: Μαριλένα Λιαγκρή

Εμψύχωση – Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελεντίνα Κατσικίδη

Κινησιολογία – Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Σαρηγιάννης

Μουσικές Διασκευές: Πένυ Γαβρίλη

Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Βέργαδου

Video Art – Μοντάζ: Σεραφείμ Ζίου

Ηχοληψία: Κώστας Τσεβόπουλος

Φωτισμοί: Κώστας Ηλιόπουλος

Κατασκευή Σκηνικού: Νίκος Σερέκας, Λίνα Μουτάφη

Παραγωγή – Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου

ΠΑΙΖΟΥΝ

Μπερντάντα: Ελένη Κονομάρα

Μαρία-Χοσέφα: Δέσποινα Σάμιου

Ανγκουστιάς: Αλεξία Σαρηγιάννη

Μαγδαλένα: Αθηνά Μανιάκου

Αμέλια: Νατάσα Τζαβάρα

Μαρτίριο: Γαρυφαλιά Χατζηκωνσταντίνου

Αδέλα: Αναστασία Πετροπούλου

Πόνθια: Καίτη Σαρηγιάννη

Δούλα: Ελένη Κατσικάρη

Προυντέθια: Λίνα Μουτάφη

Ζητιάνα: Γωγώ Κιουμουρτζόγλου

Κορίτσια: Κατερίνα και Ευαλένα Κανέλλου

Πέπε Ρομάνο: Σπύρος Πούλος

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» είναι μια παράσταση που γεννήθηκε στη Νέα Κίο και μέσα από το Κοινωνικό Θέατρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κίου δημιούργησε μια ζωντανή συνάντηση καλλιτεχνών, ανθρώπων του θεάτρου και της τοπικής κοινωνίας.

Τώρα αυτή η συνάντηση μεταφέρεται στην Αθήνα.

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Εκεί όπου η ποίηση του Λόρκα, η σύγχρονη γραφή της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική, η κίνηση, η εικόνα και οι ερμηνείες των ηθοποιών συναντιούνται για να αφηγηθούν ξανά μια ιστορία για την εξουσία και την ελευθερία.

Γιατί το σπίτι της Μπερνάρντα μπορεί να βρίσκεται στην Ανδαλουσία.

Αλλά η σιωπή του, η ασφυξία του και η ανάγκη για ελευθερία μπορούν να βρίσκονται παντού.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Ώρα 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Εισιτήρια εδώ: https://mcf.gr/el/to-spiti-tis-mpernanta-alba-federico-garcia-lorka/