Δυτική Όχθη: Εν ψυχρώ δολοφονία 14χρονου παιδιού από τον ισραηλινό στρατό κατοχής επειδή… πέταγε πέτρες

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Ένας 14χρονος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, με τον ισραηλινό στρατό δηλώνει ότι… ανταπάντησε σε επίθεση με πέτρες.

Ο Μουτάζ Εγιάζ Ντάγκλας σκοτώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Μπούρκα, βορειοδυτικά της Ναμπλούς, από «πυρά των δυνάμεων κατοχής», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι προσέφερε βοήθεια σε δύο τραυματίες από σφαίρες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τις ομάδες της να προσεγγίσουν έναν τρίτο τραυματία και συνέλαβαν τρεις εθελοντές διασώστες.

Moataz Iyad Daghlas, a 14-year-old Palestinian child, was killed by Israeli occupation gunfire in the town of Burqa, northwest of Nablus in the occupied West Bank. https://t.co/lFCPPhwwGl — Quds News Network (@QudsNen) November 9, 2026

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε σήμερα ότι ενήργησε «για να αποτρέψει επιθέσεις με πέτρες και σε τρομοκρατικές επιθέσεις» στην περιοχή.

«Οι στρατιώτες εντόπισαν τρομοκράτες που είχαν την πρόθεση να πετάξουν πέτρες σε δρόμο στον οποίο κινούνταν ισραηλινά οχήματα. Αυτό έγινε σε μια ζώνη όπου πρόσφατα σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες κατά ισραηλινών οχημάτων», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι στρατιώτες ανταπάντησαν πυροβολώντας στην κατεύθυνσή τους για να εξουδετερώσουν την απειλή», πρόσθεσε, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ κάνουν συχνά χρήση πραγματικών πυρών κατά των Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων, που πετούν πέτρες στη Δυτική Όχθη, έδαφος που είναι υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’ Tselem, τουλάχιστον 241 Παλαιστίνιοι ανήλικοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε αυτό το έδαφος από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία της πρωτοφανούς επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ, έως τα τέλη Ιουνίου φέτος.

Τουλάχιστον 1.116 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023, κυρίως από Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από εποίκους από τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων την ίδια περίοδο.

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