Μπλακ άουτ στη Microsoft: Βελτιώσεις σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, μειώθηκαν οι ουρές αναμονής στα mail – Πώς η βλάβη διογκώθηκε σαν… χιονοστιβάδα

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Αισιόδοξα φαίνεται να είναι τα νέα για τους χρήστες μετά το τεράστιο διαδικτυακό μπλακάουτ της Microsoft που επηρέασε όλο τον κόσμο, και σύμφωνα με αναλυτές αποδίδεται σε μια «τέλεια καταιγίδα» στο υλικό (hardware).

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Microsoft αναφέρει ότι υπάρχει «συνεχής πρόοδος στην αποκατάσταση στις επηρεαζόμενες περιοχές, με ευρύτερες βελτιώσεις να παρατηρούνται πλέον στη Βόρεια Αμερική και διαρκείς βελτιώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης».

«Βλέπουμε επίσης ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», αναφέρει, προσθέτοντας ωστόσο ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διαλείποντα προβλήματα πρόσβασης ή καθυστερήσεις στην παράδοση email. Η Microsoft σημειώνει ότι εξακολουθεί «να βλέπει βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, με τις ουρές αναμονής των email να έχουν μειωθεί σημαντικά και να πλησιάζουν τα κανονικά επίπεδα».

Στην τελευταία της ανακοίνωση ωστόσο, αναφέρει ότι ορισμένοι χρήστες «ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαλείποντα προβλήματα πρόσβασης ή καθυστερήσεις στην παράδοση email καθώς συνεχίζεται η αποκατάσταση».

Επισημαίνει ότι έχει λάβει περαιτέρω μέτρα και «αποκαθιστά την υπόλοιπη επηρεαζόμενη υποδομή, ενώ διερευνά τα εναπομείναντα προβλήματα της υπηρεσίας».

«Παρακολουθούμε στενά την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και επαληθεύουμε την αποκατάσταση σε όλες τις επηρεαζόμενες μεθόδους σύνδεσης, ώστε να διασφαλίσουμε τη διαρκή σταθερότητα της υπηρεσίας».

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καμία ένδειξη κακόβουλης δραστηριότητας που να σχετίζεται με αυτό το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως επείγον μέχρι την πλήρη επίλυσή του, και θα δημοσιεύσουμε μια πλήρη Post-Incident Report με τη βασική αιτία και τα μέτρα ενισχυμένης προστασίας μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης», προστίθεται στην ενημέρωση.

Εξαιρετικά παρατεταμένη η βλάβη – Γιατί δεν αναμένεται γρήγορη λύση

Η διακοπή αυτή διαρκεί πλέον περισσότερες από 20 ώρες, γεγονός που, με τα δεδομένα των τεχνικών βλαβών, την καθιστά εξαιρετικά παρατεταμένη.

Παρόλο που η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook φαίνεται να επανέρχεται, τουλάχιστον για ορισμένους, το ερώτημα παραμένει: γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να αποκατασταθεί αυτή η δυσλειτουργία;

Ο καθηγητής James Ferryman από το Πανεπιστήμιο του Reading αναφέρει ότι όσα έχει αποκαλύψει η Microsoft μας δίνουν ορισμένες ενδείξεις.

Επισημαίνει ότι η εταιρεία ανέφερε πως οι διακομιστές (servers) που δημιουργούν ασφαλείς συνδέσεις «κατακλύστηκαν» – και στη συνέχεια ο διακομιστής «απλώς σταματά να ανταποκρίνεται».

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτού του είδους η βλάβη διογκώνεται σαν χιονοστιβάδα», λέει.

«Ένας διακομιστής καταρρέει, ο φόρτος εργασίας του μεταφέρεται στον επόμενο, και εν τω μεταξύ τεράστιος αριθμός κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών συνεχίζουν να προσπαθούν να επανασυνδεθούν».

«Δεν μπορείς απλώς να τα ενεργοποιήσεις όλα ξανά ταυτόχρονα. Πρέπει να τα επαναφέρεις σιγά-σιγά».

Επομένως, η πρόκληση δεν είναι μόνο η επιδιόρθωση της βλάβης, αλλά και η διαχείριση του τεράστιου κύματος συσκευών που προσπαθούν να επανασυνδεθούν μόλις οι υπηρεσίες αρχίσουν να επανέρχονται σε λειτουργία.

Με άλλα λόγια, δεν αναμένεται μια γρήγορη λύση.

Βγήκαν τα φαξ από τις… αποθήκες

Η διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook και του Teams, διάρκειας άνω των 12 ωρών, διέκοψε τις επικοινωνίες επιχειρήσεων και κυβερνήσεων παγκοσμίως την Παρασκευή, αναγκάζοντας ορισμένους οργανισμούς να επιστρέψουν στα… φαξ.

Το Outlook και το Teams είναι δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στον χώρο εργασίας με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

Η διακοπή λειτουργίας εμπόδισε τους ανθρώπους να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως η αποστολή email, η διαχείριση ημερολογίων και η διοργάνωση εικονικών συσκέψεων. Επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία έως την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε καθυστερήσεις σε εμπορικές εταιρείες, εμπόδισε ορισμένες εταιρείες να δημοσιεύσουν τα κέρδη τους και ώθησε τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιήσουν τους πελάτες για καθυστερήσεις στην επικοινωνία, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις.

Οι οργανισμοί που φιλοξενούν υπηρεσίες της Microsoft στους δικούς τους διακομιστές, αντί στο cloud, γλίτωσαν κάπως.

Η διακοπή λειτουργίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Microsoft και η δεύτερη διακοπή των υπηρεσιών της φέτος.

Η Microsoft δήλωσε ότι η διακοπή έπληξε συγκεκριμένα λειτουργίες που συνδέονται με το Exchange Online – τον κόμβο email και προγραμματισμού που βασίζεται στο cloud – αφήνοντας τις μη συνδεδεμένες εφαρμογές σε λειτουργία.

Οι συναλλαγές πρέπει να επιβεβαιώνονται με φαξ

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι συνεργάζεται με τη Microsoft για να βρεθεί μια λύση για τη διακοπή που έπληξε οργανισμούς όπως το NHS και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες υπηρεσίες επηρέασε την ικανότητα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να αναφέρει ορισμένα εγκλήματα στο διαδίκτυο, αν και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κλήσεις δεν επηρεάστηκε.

Το NHS δήλωσε ότι οι τοπικές υπηρεσίες του στρέφονται σε εναλλακτικά μέτρα, όπως η χρήση συστημάτων πληροφορικής ή έντυπων αρχείων. Για τις επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες.

Ο ευρωπαϊκός φορέας χρηματιστηρίου Euronext ανέφερε προβλήματα στα email, η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva ενεργοποίησε αντίγραφα ασφαλείας για τις κλήσεις κερδών της και ο δανικός ναυτιλιακός κολοσσός Maersk προειδοποίησε τους πελάτες για καθυστερημένες ενημερώσεις.

Οι αμερικανικοί γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα με τις υποδοχές της Microsoft, ενώ οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo η Akasa Air και η Air India δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μέσω email τους επηρεάστηκαν.

Η διακοπή προκάλεσε επίσης διατάραξη της διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρείες χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και εταιρείες επενδυτικών trust της Ταϊβάν. Μία από τις εταιρείες έφτασε στο σημείο να ακυρώσει μια συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Μια άλλη ταϊβανέζικη χρηματοοικονομική εταιρεία κατέφυγε στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών, ανέφερε μια δεύτερη πηγή.

Στις ΗΠΑ, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group αναπρογραμμάτισε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ η Richemont της Ελβετίας ανέβαλε για λίγο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου την Παρασκευή.

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