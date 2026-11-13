Ο Ρότζερ Γουότερς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του μετά από πέντε χρόνια σχέσης

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Ο Ρότζερ Γουότερς φέρεται να χώρισε από τη σύζυγό του Καμίλα Τσάβις μετά από πέντε χρόνια γάμου.

Ο μπασίστας των Pink Floyd υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την Τσάβις την Τρίτη (10 Νοεμβρίου 2026), σύμφωνα με το People.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η υπόθεση που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης έχει χαρακτηριστεί ως αμφισβητούμενη, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα ζητήματα μεταξύ του πρώην ζευγαριού παραμένουν προς το παρόν άλυτα.

Ο 83χρονος Γουότερς αποκάλυψε τον Οκτώβριο του 2021 ότι παντρεύτηκε για πέμπτη φορά, κοινοποιώντας φωτογραφίες του γάμου τους στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Γουότερς γνώρισε την Τσάβις όταν εκείνη εργαζόταν στις μεταφορές και οδηγούσε το αυτοκίνητο που τον μετέφερε από και προς το ξενοδοχείο του, ενώ εκείνος εμφανιζόταν στο φεστιβάλ Coachella το 2016.

Είχε δηλώσει στο αργεντίνικο μέσο Infobae το 2018: «Ήμουν στο ίδιο μέρος για δύο εβδομάδες και μας μετέφεραν μεταξύ του ξενοδοχείου και του σταδίου. Ο σωματοφύλακάς μου καθόταν μαζί της και μιλούσαν όσο εγώ ήμουν στο πίσω μέρος. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε».

«Μια μέρα είπα, “Συγγνώμη”, και γύρισε. «Σου είπε ποτέ κανείς ότι έχεις όμορφα ζυγωματικά;» Είδα μια μικρή αντίδραση, και αυτή ήταν η αρχή».

Ο Γουότερς αποκάλυψε επίσης τις απόψεις του για την αγάπη, σχολιάζοντας: «Η αγάπη είναι καλή, προφανώς. Απαιτεί ωρίμανση. Αν έχεις αληθινή αγάπη, σίγουρα θα διαρκέσει πολύ καιρό. Επειδή η αγάπη έχει να κάνει με το να δίνεις, όχι με το να λαμβάνεις».

Το 2023, μοιράστηκε ένα βίντεο του ζευγαριού μαζί στο Μόναχο: «Χθες, η σύζυγός μου Καμίλα και εγώ πήγαμε στο Πέρλαχερ Φορστ για να τοποθετήσουμε λευκά τριαντάφυλλα στους τάφους της Σόφι και του Χανς Σολ και του Κρίστοφερ Πρόμπστ», έγραψε.

«Τρία από τα επτά μέλη του Κινήματος του Λευκού Ρόδου που εκτελέστηκαν από τους Ναζί εδώ στο Μόναχο το 1943».

Ο Γουότερς ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Τζούντιθ Τριμ από το 1969 έως το 1975, την Κάρολιν Κρίστι από το 1976 έως το 1992, την Πρισίλα Φίλιπς από το 1993 έως το 2001 και τη Λόρι Ντάρνινγκ από το 2012 έως το 2015.

Έχει τρία ενήλικα παιδιά: τον Χάρι και την Ίντια από τον δεύτερο γάμο του και τον Τζακ με την τρίτη σύζυγό του.

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