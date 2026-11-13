Πιο ακριβό κι από διαστημόπλοιο: Έδωσε 5 εκατ. δολάρια για το φωτόσπαθο του Darth Vader

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Ένα φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars) πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι του εντυπωσιακού ποσού των σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ παγκοσμίως για σκηνικό αντικείμενο από το σύμπαν του Star Wars, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό ρεκόρ για τα συλλεκτικά αντικείμενα της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς.

Το συγκεκριμένο φωτόσπαθο ανήκε στον Νταρθ Βέιντερ, τον εμβληματικό κακό του διαστημικού έπους, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράους. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε σε δύο από τις πιο γνωστές ταινίες της σειράς.

Ειδικότερα, εμφανίζεται στην ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980), αλλά και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983).

Σύμφωνα με την περιγραφή του Heritage Auctions, το φωτόσπαθο διατηρεί εμφανή σημάδια φθοράς, μεταξύ των οποίων μια ρωγμή και αρκετές γρατζουνιές. Τα συγκεκριμένα σημάδια θεωρούνται ενδείξεις ότι το αντικείμενο είχε χρησιμοποιηθεί πράγματι κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών γυρισμάτων, γεγονός που ενισχύει τη συλλεκτική του αξία.

Ο «Πόλεμος των Άστρων», δημιούργημα του σεναριογράφου, παραγωγού και σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η πρώτη ταινία του διαστημικού έπους, με τίτλο «Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 4 – Μια νέα ελπίδα», έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1977, σηματοδοτώντας την αρχή ενός κινηματογραφικού φαινομένου που εξακολουθεί να συγκεντρώνει εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

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