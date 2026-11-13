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13.11.2026 17:45

Axios: O Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν – Στην Ουάσινγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ

13.11.2026 17:45
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Ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισαν στο Axios τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η επίσκεψη του Ρόμαν Γκόφμαν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

O Γκόφμαν θα έχει συνάντηση και με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, ανέφεραν οι πηγές. Σύμφωνα με μία από αυτές, αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Μοσχάντ, CIA, και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 19:47
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