Όταν πέφτει η Microsoft και παίρνουν «φωτιά» τα social media – Το διαδίκτυο βρήκε αφορμή για γλέντι

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Η Microsoft επανέρχεται και μαζί της επιστρέφει σταδιακά η… κανονικότητα! Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο για σχεδόν 24 ώρες φαίνεται πως υποχωρεί, με τις υπηρεσίες της εταιρείας να αποκαθίστανται σταδιακά από το πρωί της Παρασκευής.

Για όσους, βέβαια, είχαν αρχίσει να απολαμβάνουν τις καθυστερήσεις στη δουλειά, τα νέα ίσως να μην είναι και τόσο ευχάριστα!

Το πολύωρο ψηφιακό μπλακ άουτ της Πέμπτης άφησε πίσω του αρκετή ταλαιπωρία, αλλά και ένα κύμα χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο οι χρήστες περίμεναν να επανέλθουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, τα social media γέμισαν με memes, σαρκαστικά σχόλια και αστείες αναρτήσεις για την απρόσμενη «ανάπαυλα» από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, πάντως, φως στο τούνελ φαίνεται να υπάρχει για τους χρήστες, καθώς η αποκατάσταση των υπηρεσιών προχωρά σταδιακά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τεράστιο διαδικτυακό μπλακ άουτ της Microsoft, που επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους, αποδίδεται, σύμφωνα με αναλυτές, σε μια «τέλεια καταιγίδα» προβλημάτων στο υλικό (hardware).

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η Microsoft αναφέρει ότι καταγράφεται συνεχής πρόοδος στην αποκατάσταση των υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές, με σημαντικές βελτιώσεις στη Βόρεια Αμερική και σταθερή ανάκαμψη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Παράλληλα, η εταιρεία κάνει λόγο για ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, επισημαίνοντας ότι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών βελτιώνεται διαρκώς. Μάλιστα, οι ουρές αναμονής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά και πλησιάζουν πλέον τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο, η αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαλείποντα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση των email.

Η Microsoft επισημαίνει ότι έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και συνεχίζει να αποκαθιστά την εναπομείνασα επηρεαζόμενη υποδομή, ενώ παράλληλα διερευνά τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται.

Όπως αναφέρει, παρακολουθεί στενά τη λειτουργία των υπηρεσιών και ελέγχει την αποκατάσταση σε όλους τους τρόπους σύνδεσης που επηρεάστηκαν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επαναφορά θα είναι σταθερή και διαρκής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση της εταιρείας σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Η Microsoft υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει καμία ένδειξη κακόβουλης δραστηριότητας που να συνδέεται με το περιστατικό.

«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ως επείγον μέχρι την πλήρη επίλυσή του», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης θα δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση για το περιστατικό (Post-Incident Report), στην οποία θα περιλαμβάνονται η βασική αιτία της δυσλειτουργίας και τα πρόσθετα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων προβλημάτων.

Με αφορμή, λοιπόν, την επιστροφή των υπηρεσιών της Microsoft, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο πετυχημένα memes και τα πιο απολαυστικά σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο για το παγκόσμιο μπλακ άουτ:

microsoft outlook down in the middle of the work day pic.twitter.com/q5Y8WJz98w — Fajr Malik (@FajrEMalik) November 12, 2026

Dear Microsoft,



No rush. Take your time. Spend time with your family. Prioritize your mental health.



Happy Friday All



Sincerely,

Every corporate employee.😭 — ‏ً (@omgsidewalks) November 13, 2026

Microsoft employees right now: pic.twitter.com/s3uriTdvTw — Dunder Mifflin (@DunderMifflinAS) November 13, 2026

Rumour has it that Microsoft engineers are still trying to identify the ‘traffic lights in the following images’ puzzle. — Rider (@luatunes) November 13, 2026

To my friend, Microsoft Outlook.

Rest now, brother, we have the watch. And I will see you in Valhalla. — Vult (@CM147143) November 12, 2026

Everyone that uses Microsoft right now at work pic.twitter.com/7P0R2Y6H7H — This Podcast is Making Me Thirsty Seinfeld Podcast (@ThisThirsty) November 12, 2026

Microsoft364 — Jeff Geerling (@geerlingguy) November 12, 2026

Time for Microsoft to pull out the big guns pic.twitter.com/99SuQAY01o — Blinkin (@blinkinriley) November 13, 2026

My massive pile of unread emails waiting in my Microsoft Outlook Inbox rn pic.twitter.com/ykYwoYVdKO — Dave Krunk (@davekrunk) November 12, 2026

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