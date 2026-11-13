Microsoft: Τα fax από τις αποθήκες «ξεθάβουν» εταιρίες και κυβερνητικές υπηρεσίες – Προσπάθεια σταθεροποίησης του συστήματος

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Μια διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook και του Teams, διάρκειας άνω των 12 ωρών, διέκοψε τις επικοινωνίες επιχειρήσεων και κυβερνήσεων παγκοσμίως την Παρασκευή, αναγκάζοντας ορισμένους οργανισμούς να επιστρέψουν στα… φαξ.

Η Microsoft δήλωσε ότι προβλήματα διακομιστή βρίσκονταν πίσω από το περιστατικό που επηρέασε επίσης τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot και ότι άρχισε να εφαρμόζεται μια ευρύτερη εφαρμογή διορθώσεων λογισμικού για τη σταθεροποίηση του συστήματος. Ανέφερε ότι δεν γνώριζε καμία κακόβουλη δραστηριότητα.

Το Outlook και το Teams είναι δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στον χώρο εργασίας με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

Η διακοπή λειτουργίας εμπόδισε τους ανθρώπους να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως η αποστολή email, η διαχείριση ημερολογίων και η διοργάνωση εικονικών συσκέψεων. Επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία έως την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε καθυστερήσεις σε εμπορικές εταιρείες, εμπόδισε ορισμένες εταιρείες να δημοσιεύσουν τα κέρδη τους και ώθησε τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιήσουν τους πελάτες για καθυστερήσεις στην επικοινωνία, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις.

Οι οργανισμοί που φιλοξενούν υπηρεσίες της Microsoft στους δικούς τους διακομιστές, αντί στο cloud, γλίτωσαν κάπως.

Η διακοπή λειτουργίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Microsoft και η δεύτερη διακοπή των υπηρεσιών της φέτος.

Η Microsoft δήλωσε ότι η διακοπή έπληξε συγκεκριμένα λειτουργίες που συνδέονται με το Exchange Online – τον κόμβο email και προγραμματισμού που βασίζεται στο cloud – αφήνοντας τις μη συνδεδεμένες εφαρμογές σε λειτουργία.

Το περιστατικό εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με την παγκόσμια εξάρτηση από μια χούφτα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που παρέχουν τόσο το απαραίτητο λογισμικό όσο και την υποδομή cloud που το υποστηρίζει.

Οι μετοχές της Microsoft υποχώρησαν κατά 1,7% πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, υστερώντας σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Μέχρι στιγμής φέτος έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 8%.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365 φέτος», δήλωσε ο Josh Gilbert, αναλυτής αγοράς στην πλατφόρμα συναλλαγών eToro. «Αν η αξιοπιστία αρχίσει να μοιάζει με επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, δίνει σε κάθε τμήμα IT έναν λόγο να το σκεφτεί δύο φορές πριν εμπιστευτεί ακόμη περισσότερο την επιχείρησή του στα χέρια ενός παρόχου.»

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον τέτοια περιστατικά μπορούν να ωθήσουν τους πελάτες προς τους ανταγωνιστές, λόγω του υψηλού κόστους αλλαγής εργαλείων που είναι τόσο βαθιά ενσωματωμένα στις καθημερινές λειτουργίες.

Η Microsoft αντιμετώπισε διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών 365 τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και επίσης τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Τον περασμένο μήνα, ανέφερε διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας cloud Azure, η οποία επηρέασε τη σουίτα λογισμικού παραγωγικότητας και μια σειρά από κλάδους παγκοσμίως.

Οι συναλλαγές πρέπει να επιβεβαιώνονται με φαξ

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι συνεργάζεται με τη Microsoft για να βρεθεί μια λύση για τη διακοπή που έπληξε οργανισμούς όπως το NHS και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες υπηρεσίες επηρέασε την ικανότητα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να αναφέρει ορισμένα εγκλήματα στο διαδίκτυο, αν και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κλήσεις δεν επηρεάστηκε.

Το NHS δήλωσε ότι οι τοπικές υπηρεσίες του στρέφονται σε εναλλακτικά μέτρα, όπως η χρήση συστημάτων πληροφορικής ή έντυπων αρχείων. Για τις επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες.

Ο ευρωπαϊκός φορέας χρηματιστηρίου Euronext ανέφερε προβλήματα στα email, η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva ενεργοποίησε αντίγραφα ασφαλείας για τις κλήσεις κερδών της και ο δανικός ναυτιλιακός κολοσσός Maersk προειδοποίησε τους πελάτες για καθυστερημένες ενημερώσεις.

Οι αμερικανικοί γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα με τις υποδοχές της Microsoft, ενώ οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo η Akasa Air και η Air India δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μέσω email τους επηρεάστηκαν.

Η διακοπή προκάλεσε επίσης διατάραξη της διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρείες χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και εταιρείες επενδυτικών trust της Ταϊβάν. Μία από τις εταιρείες έφτασε στο σημείο να ακυρώσει μια συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Μια άλλη ταϊβανέζικη χρηματοοικονομική εταιρεία κατέφυγε στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών, ανέφερε μια δεύτερη πηγή.

Στις ΗΠΑ, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group αναπρογραμμάτισε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ η Richemont της Ελβετίας ανέβαλε για λίγο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου την Παρασκευή.

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