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13.11.2026 14:56

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

13.11.2026 14:56
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε βάση στήριξης στύλου φωτεινής σηματοδότησης στον Α/Κ Βαρυμπόμπης.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026 στις 18:00, θα ισχύουν στον Α/Κ Βαρυμπόμπης και συγκεκριμένα στη συμβολή της κάθετης οδού με τη ράμπα εισόδου στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Φάση Α – Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της κάθετης οδού.
  • Φάση Β – Αποκλεισμός της τριγωνικής νησίδας και μικρή στένωση της δεξιάς λωρίδας της κάθετης οδού.

Σημειώνεται ότι η Φάση Α θα εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, και συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθ’ όλο το 24ωρο. Αντίστοιχα, η Φάση Β θα εφαρμόζεται καθ’ όλο το 24ωρο, κατά το χρονικό διάστημα από 16/11 έως 18/12.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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