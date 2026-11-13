Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε βάση στήριξης στύλου φωτεινής σηματοδότησης στον Α/Κ Βαρυμπόμπης.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026 στις 18:00, θα ισχύουν στον Α/Κ Βαρυμπόμπης και συγκεκριμένα στη συμβολή της κάθετης οδού με τη ράμπα εισόδου στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α – Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της κάθετης οδού.

Φάση Β – Αποκλεισμός της τριγωνικής νησίδας και μικρή στένωση της δεξιάς λωρίδας της κάθετης οδού.

Σημειώνεται ότι η Φάση Α θα εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, και συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθ’ όλο το 24ωρο. Αντίστοιχα, η Φάση Β θα εφαρμόζεται καθ’ όλο το 24ωρο, κατά το χρονικό διάστημα από 16/11 έως 18/12.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.