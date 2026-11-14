Ναταλία Γερμανού: Η μονολεκτική απάντηση σε συνεργάτη της μετά τις δηλώσεις της μητέρας της (Video)

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Με ένα μονολεκτικό «όχι» έκοψε κάθε συζήτηση γύρω από τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες η Ναταλία Γερμανού, στην έναρξη του «Καλύτερα δε γίνεται».

Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη του «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου, μια σύντομη στιχομυθία στον αέρα ήταν αρκετή για να παγώσει στιγμιαία το χαλαρό κλίμα στο πλατό.

Η παρουσιάστρια καλωσόρισε ξανά το τηλεοπτικό κοινό, ύστερα από ένα επταήμερο γεμάτο συζητήσεις γύρω από τη συνέντευξη της μητέρας της, Εριέττας Μαυρουδή, στη Ρέα Βιτάλη.

Παρότι η εκπομπή ξεκίνησε με ευχάριστη διάθεση, μια ερώτηση από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη προκάλεσε μια αντίδραση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αρχικά, η Ναταλία Γερμανού ρώτησε τους συνεργάτες της πώς πέρασαν τις προηγούμενες ημέρες: «Πώς ήταν η βδομάδα σας;».

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης πήρε πρώτος τον λόγο, περιγράφοντας τη δική του καθημερινότητα, και στη συνέχεια ανταπέδωσε την ερώτηση στην παρουσιάστρια: «Ήταν μια εβδομάδα όμορφη του Νοέμβρη. Μπαίνουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων αλλά σιγά-σιγά. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε πώς ήταν η δική σου;».

Η Ναταλία Γερμανού περιορίστηκε σε ένα μονολεκτικό και κοφτό «όχι», επιλέγοντας να μη δώσει συνέχεια.

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