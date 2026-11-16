search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:21
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 11:46

Dacia Sandero: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

16.11.2026 11:46
Original-7106-sandero-and-sandero-stepway

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ευρωπαϊκό best seller ξεκινά από 15.950 ευρώ και προσφέρει επιλογές βενζίνης και εργοστασιακού LPG, πλέον και με αυτόματο κιβώτιο. Τι περιλαμβάνει κάθε έκδοση και πόσο κοστίζει το πιο περιπετειώδες Sandero Stepway;

Σε μια αγορά όπου η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου απαιτεί όλο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, το Dacia Sandero εξακολουθεί να απαντά σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: να προσφέρει όσα χρειάζεται ο οδηγός στην καθημερινότητά του, σε τιμή που μπορεί να δικαιολογήσει. Και οι πωλήσεις δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκει ανταπόκριση.

Το μικρό της Dacia παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της Ευρώπης και το 2026. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, κατέγραψε 162.969 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ πέρυσι πήρε την πρωτιά. Στις πωλήσεις προς ιδιώτες παραμένει πρώτο στην Ευρώπη— μια διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα μοντέλο που στηρίζει την επιτυχία του στη σχέση τιμής και ουσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ποια καινούργια αυτοκίνητα έχουν ακόμη κανονική ρεζέρβα

Χειροκίνητο vs αυτόματο: Πόσο παραπάνω κοστίζει το ίδιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Ποιο μεταχειρισμένο πωλείται σήμερα στην Ελλάδα ακριβότερα απ’ όσο κόστιζε καινούργιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

amartima-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:20
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

1 / 3