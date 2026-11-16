Dacia Sandero: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

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Το ευρωπαϊκό best seller ξεκινά από 15.950 ευρώ και προσφέρει επιλογές βενζίνης και εργοστασιακού LPG, πλέον και με αυτόματο κιβώτιο. Τι περιλαμβάνει κάθε έκδοση και πόσο κοστίζει το πιο περιπετειώδες Sandero Stepway;

Σε μια αγορά όπου η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου απαιτεί όλο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, το Dacia Sandero εξακολουθεί να απαντά σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: να προσφέρει όσα χρειάζεται ο οδηγός στην καθημερινότητά του, σε τιμή που μπορεί να δικαιολογήσει. Και οι πωλήσεις δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση βρίσκει ανταπόκριση.

Το μικρό της Dacia παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της Ευρώπης και το 2026. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, κατέγραψε 162.969 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ πέρυσι πήρε την πρωτιά. Στις πωλήσεις προς ιδιώτες παραμένει πρώτο στην Ευρώπη— μια διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα μοντέλο που στηρίζει την επιτυχία του στη σχέση τιμής και ουσίας.

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