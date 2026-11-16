Ποια καινούργια αυτοκίνητα έχουν ακόμη κανονική ρεζέρβα

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Από ένα προσιτό supermini μέχρι τη Mercedes-AMG G63, ο πέμπτος τροχός (η ρεζέρβα) εξακολουθεί να έχει θέση στα καινούργια αυτοκίνητα. Σε ποια μοντέλα είναι στάνταρ, πού τον πληρώνεις έξτρα και πότε η επιλογή του κινητήρα αλλάζει την απάντηση;

Ένα κιτ με συμπιεστή και σφραγιστικό υγρό μπορεί να σε εξυπηρετήσει προσωρινά αν, για παράδειγμα, περάσει ένα καρφί στο πέλμα.

Αν όμως μια πέτρα σκίσει το πλαϊνό του ελαστικού, χρειάζεσαι άλλον τροχό ή οδική βοήθεια. Και κάπου εκεί αποκτά αξία μια λεπτομέρεια του εξοπλισμού που σπάνια φτάνει στη συζήτηση την ώρα της αγοράς.

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