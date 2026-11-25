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Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του μοιράστηκε τις θέσεις της ΕΛΑΣ γύρω από το θέμα αυτό.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ενώ παράλληλα να υπάρξει σωστή εκπαίδευση από τις σχολικές ηλικίες καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο.

Η ανάρτηση του Αλ. Τσίπρα

Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι μια ακόμη επέτειος.

Είναι μέρα μνήμης των θυμάτων της βίας. Και πάνω απ’ όλα, μέρα διεκδίκησης λογοδοσίας.

Γιατί δεν αρκεί να θυμόμαστε. Οφείλουμε να κοιτάξουμε κατάματα όσα δεν έγιναν, όσα έγιναν αργά και όσα έγιναν μισά.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μοίρα. Δεν είναι «ιδιωτική υπόθεση». Δεν είναι κάτι που συμβαίνει «αλλού».

Είναι σχέσεις εξουσίας που μας αφορούν. Γεννιούνται και τρέφονται μέσα σε μια ανισότητα που οι γυναίκες ζουν παντού: στο σπίτι, στη δουλειά, στον δρόμο, στα μίντια.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης το λέει καθαρά: στη χώρα μας λείπουν πόροι, προσωπικό, εκπαίδευση και συντονισμός.

Αυτά δεν είναι τεχνικές εκκρεμότητες. Είναι πολιτικές επιλογές.

Κάθε πολιτική επιλογή έχει ευθύνη και τίμημα. Και εδώ το τίμημα μετριέται σε ζωές.

Γι’ αυτό διεκδικούμε:

Τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

Ένα ισχυρό δημόσιο δίκτυο προστασίας, με δομές με σταθερή χρηματοδότηση που δεν εξαρτώνται από το επόμενο πρόγραμμα.

Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου, ώστε καμία καταγγελία να μην υποτιμάται.

Ένα σχολείο που αποδομεί τα έμφυλα στερεότυπα αντί να τα αναπαράγει.

Εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένους επαγγελματίες στην αστυνομία, στα δικαστήρια, στις υπηρεσίες, να ακούν, να πιστεύουν και να δρουν.

Και οικονομική και κοινωνική προστασία. Γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει δίπλα σε έναν κακοποιητή επειδή δεν έχει δουλειά ή εισόδημα.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να χάνει τη ζωή της επειδή το κράτος δεν την άκουσε εγκαίρως και την υποτίμησε λέγοντάς της ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.

Μια κοινωνία δεν μπορεί να λέγεται ελεύθερη όσο οι γυναίκες της φοβούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Δεν μπορεί να λέγεται δίκαιη όσο οι γυναίκες της δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες.

Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι μια ακόμη επέτειος.



Είναι μέρα μνήμης των θυμάτων της βίας. Και πάνω απ' όλα, μέρα διεκδίκησης λογοδοσίας.



Γιατί δεν αρκεί να θυμόμαστε. Οφείλουμε να κοιτάξουμε κατάματα όσα δεν έγιναν, όσα έγιναν αργά και όσα έγιναν μισά.



Η βία κατά των γυναικών δεν… pic.twitter.com/6FTVjqNBOD — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 25, 2026

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