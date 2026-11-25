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Η «ψηφιακή» πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν εξέδωσε την Τετάρτη ειδοποίηση ασφαλείας, αναφερόμενη στη νέα ένταση που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και προειδοποιώντας ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Ιράν, οι Χούθι και άλλες ομάδες που ευθυγραμμίζονται με την Τεχεράνη ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και ιδρυμάτων. «Μην ταξιδεύετε στο Ιράν για κανέναν λόγο. Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα», τονίζεται στην ειδοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι επίθεση των Χούθι την Τρίτη έπληξε κτίριο στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

يحدث الان حرائق وأدخنة مهولة في مصفاة #رأس_تنورة https://t.co/34gghQvcmp — رائد الكندي (@alraedkindi) November 25, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το Σάββατο προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων και πυρκαγιά σε μια βιομηχανική εγκατάσταση μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Οι Αμερικανοί πολίτες στην περιοχή καλούνται να παρακολουθούν τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, καθώς και να προετοιμαστούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί επίσης ότι οι κανόνες για τη διέλευση των χερσαίων συνόρων του Ιράν, καθώς και οι προϋποθέσεις εισόδου στις χώρες προορισμού, ενδέχεται να αλλάξουν απότομα.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν διαδηλώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις και περιοχές με έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς και να παραμένουν σε εγρήγορση σε χώρους που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Σε περίπτωση αεροπορικών επιθέσεων, η ειδοποίηση συμβουλεύει τους πολίτες να απομακρύνονται από πόρτες, παράθυρα και συντρίμμια, να διατηρούν τα κινητά τους τηλέφωνα φορτισμένα και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να εγγραφούν στο σύστημα ενημέρωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980. Η Ελβετία ενεργεί ως προστάτιδα δύναμη για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη, και στην ειδοποίηση υποδεικνύεται το Τμήμα Αμερικανικών Συμφερόντων στην ελβετική πρεσβεία ως σημείο επικοινωνίας για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια.

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