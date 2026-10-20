Χέγκσεθ για Starlink: «Δεν περιορίσαμε την πρόσβαση της Ουκρανίας» – Τι είπε για την επίσκεψή του στο Ισραήλ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβάλει κανέναν περιορισμό στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink του Ίλον Μασκ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αποδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις στους όρους παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στο Ισραήλ και είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Starlink και Starshield: «Δεν έχουμε εκδώσει καμία οδηγία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη δυνατότητα της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί το Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού δικτύου Starlink που έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρέμβει για να περιορίσει την πρόσβαση του Κιέβου.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας άφησε, ωστόσο, να εννοηθεί ότι ενδεχόμενοι περιορισμοί συνδέονται με τους συμβατικούς όρους της υπηρεσίας, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι χρήστες της.

«Δεν έχουμε περιορίσει τίποτα. Υπάρχουν όροι παροχής υπηρεσιών που πρέπει τελικά να τηρούνται και, σε αυτό το πλαίσιο, η Starlink έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι, από την πλευρά του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην αντιμετώπιση του ζητήματος ούτε έχει δοθεί σχετική εντολή.

«Κατά τη γνώμη μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχουμε εκδώσει καμία οδηγία ούτε κάτι παρόμοιο. Και, προφανώς, ευχόμαστε στους Ουκρανούς να έχουν επιτυχία», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη στο Ισραήλ και η συνομιλία με τον Νετανιάχου

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του στο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας ότι επισκέφθηκε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει προσωπικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησής τους.

«Ήμουν εκεί για να επισκεφθώ τα στρατεύματά μας και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρωθυπουργό», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνομιλία ήταν ιδιωτική, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργασία με την ισραηλινή πλευρά.

«Φυσικά, το περιεχόμενο της συζήτησής μας δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω. Ωστόσο, υπήρξαν καλοί εταίροι και το εκτιμώ αυτό», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: «Δεν θα φύγει από τη χώρα ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου» – Μπλόκο στις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Τραμπ: H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

Η Μελόνι απειλεί με πρόστιμα και φυλάκιση τους διαδηλωτές: «Όποιος ευθύνεται για σπασμένα, πληρώνει»