Μεξικό: 18χρονη έπεσε από παιχνίδι λούνα παρκ και σκοτώθηκε, σοκαριστικές εικόνες (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 18χρονη στο Μεξικό, όταν έπεσε από παιχνίδι λούνα παρκ κατά τη διάρκεια τοπικής γιορτής στην περιοχή Κάμπο Σαν Λούκας.

Η νεαρή, που ονομαζόταν Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεζόκο, τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από το παιχνίδι «Fireball», γνωστό και ως «Pendulum», και υπέκυψε στα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών εορταστικών εκδηλώσεων στην περιοχή Λος Κάμπος, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα αλλά και το σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media η 18χρονη εκτοξεύτηκε από το κάθισμά της και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

#Impactante | Una joven de 18 años identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, perdió la vida tras caer del juego mecánico "El Péndulo" en la Feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que colaborará con la PGJE para esclarecer los… pic.twitter.com/viBJqB5sI3 — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) October 22, 2026

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή και τη μετέφεραν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η Γκαμπριέλα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το δυστύχημα, το συγκεκριμένο παιχνίδι τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας, ενώ οι τοπικές Αρχές διέταξαν τη διενέργεια ελέγχων και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του λούνα παρκ. Η Εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης και να διαπιστώσει εάν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιούνται τεχνικές πραγματογνωμοσύνες από ειδικούς, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες μηχανικές βλάβες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στο δυστύχημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας.

Είχαν γίνει έλεγχοι ασφαλείας τέσσερις ημέρες πριν!

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το δυστύχημα, στις 16 Οκτωβρίου, είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι ασφαλείας στις εγκαταστάσεις. Ο τότε επικεφαλής της δημοτικής Πολιτικής Προστασίας, Φρανσίσκο Κότα Μάρκες, είχε δηλώσει ότι όλα ήταν εντάξει και πως οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνταν με πλήρη ασφάλεια για τις οικογένειες.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο δήμος Λος Κάμπος ανακοίνωσε ότι ο Ντιέγκο Καμάτσο Χέιλ αναλαμβάνει προσωρινά τη διεύθυνση της δημοτικής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων. Όπως διευκρινίστηκε, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της έρευνας και να έχουν οι αρμόδιες Αρχές απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα. Δεν ανακοινώθηκαν κυρώσεις σε βάρος του προηγούμενου επικεφαλής, ούτε του αποδόθηκε ευθύνη για το δυστύχημα.

Η είδηση του θανάτου της Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεζόκο προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 18χρονη την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανακοίνωση, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που θα παραμείνει για πάντα στις αναμνήσεις της σχολικής κοινότητας.

«Σήμερα αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη μια νεαρή γυναίκα που θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας και των αναμνήσεων της σχολικής μας κοινότητας», ανέφερε το σχολείο, σημειώνοντας ότι η Γκαμπριέλα θα μείνει στη μνήμη των συμμαθητών και των καθηγητών της για το χαμόγελο, την καλοσύνη και τη ζεστασιά της. «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμη κι όταν φεύγουν από κοντά μας, αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στις καρδιές μας. Κι εσύ θα είσαι πάντα ένας από αυτούς», προστίθεται στην ανακοίνωση, με την οποία εκφράζονται συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους της.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της περιοχής, Κρίστιαν Αγκούντες Γκόμες, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια της 18χρονης, τονίζοντας την ανάγκη να σταθεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία στο πλευρό της. «Αυτές οι γιορτές μάς θυμίζουν ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Σήμερα, με το ίδιο πνεύμα που μας ενώνει για να γιορτάσουμε, πρέπει να ενωθούμε για να στηρίξουμε την οικογένεια της Γκαμπριέλα. Θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς. Δεν είναι μόνοι τους», δήλωσε.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Λος Κάμπος επιβεβαίωσε τον θάνατο της νεαρής γυναίκας και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές, παρέχοντας παράλληλα κάθε αναγκαία υποστήριξη στην οικογένειά της. Η έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και εάν προκύπτουν ευθύνες.

Διαβάστε επίσης:

Ισημερινός: Νεκροί 8 κρατούμενοι μετά από εξέγερση σε φυλακές

Κορεατική Χερσόνησος: Σεούλ καλεί Κιμ σε συνομιλίες για τα χερσαία σύνορα

Αυστραλία: Δημοσιογράφος και περαστικός έσωσαν οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν – Συγκλονιστικό video