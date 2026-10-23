Αυστραλία: Δημοσιογράφος και περαστικός έσωσαν οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν – Συγκλονιστικό video

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας δημοσιογράφος που κάλυπτε τις πλημμύρες στην πόλη Μόρεϊφιλντ, κοντά στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, περιέγραψε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τη στιγμή που ο ίδιος και ένας περαστικός διέσωσαν οδηγό από όχημα που βυθιζόταν, υπογραμμίζοντας πως ελάχιστα συναισθήματα μπορούν να συγκριθούν με αυτό που νοιώθεις όταν σώζεις τη ζωή ενός ανθρώπου.

Ο Γουίλ Μάρεϊ, δημοσιογράφος του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, έκανε ρεπορτάζ χθες Πέμπτη σε πλημμυρισμένη περιοχή βόρεια της πόλης Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ, όταν φορτηγάκι επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο. Καθώς η στάθμη των υδάτων είχε ανέβει επικίνδυνα, το όχημα άρχισε να βυθίζεται στα νερά.

Right place, right time? Will Murray, a journalist with Australian public broadcaster ABC, was reporting on flooding north of Brisbane on Thursday (Oct 22) when a man drove his four-wheel drive into floodwaters. The vehicle stalled and began to sink.



Credit: CNA pic.twitter.com/JIb1OvUg9U — Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) October 22, 2026

«Ήταν τρομακτικό! Όπως και η σκέψη να δεις κάποιον να πνίγεται… Ξέρετε, καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι μπορεί να παγώσουν, καθώς είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις κάποιον σε τέτοιον κίνδυνο», δήλωσε ο Μάρεϊ στο Reuters.

Ο δημοσιογράφος και ένας περαστικός, ο Ντάνιελ Χέινι, βούτηξαν στα νερά και κολύμπησαν μέχρι το αυτοκίνητο που βυθιζόταν. Απεγκλώβισαν τον οδηγό λίγο προτού το όχημα χαθεί κάτω από τα νερά.

WATCH: A TV reporter dives into raging floodwaters to save a driver trapped inside a sinking SUV, pulling the person to safety just moments before the vehicle disappears underwater.



ABC journalist Will Murray and another bystander swim toward the vehicle in Morayfield,… pic.twitter.com/dRrU7N3arB October 22, 2026

Ο Μάρει δήλωσε πώς δεν έμαθε το όνομα του οδηγού, εκφράζοντας την ελπίδα πως είναι καλά στην υγεία του. «Αγκαλιαστήκαμε αφότου τον βγάλαμε έξω. Και ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, οφείλω να πω. Μόνο και μόνο η ανακούφιση (που ένιωσα) βλέποντάς τον σώο κι ασφαλή… Αυτό ήταν αρκετό για εμένα», είπε ο δημοσιογράφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ ανταποκρίθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Βρέθηκαν στο σπίτι του φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Πώς το κινητό «καίει» τον γαμπρό του Τραμπ: Ο Κούσνερ και τα μυστικά εμβάσματα των 2 δισ. δολαρίων

Τραμπ: Ζητά την άμεση παραίτηση της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ – Την κατηγορεί για απάτη με το όνομά της