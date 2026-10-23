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ΚΟΣΜΟΣ

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23.10.2026 09:39

Αυστραλία: Δημοσιογράφος και περαστικός έσωσαν οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν – Συγκλονιστικό video

23.10.2026 09:39
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Ένας δημοσιογράφος που κάλυπτε τις πλημμύρες στην πόλη Μόρεϊφιλντ, κοντά στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, περιέγραψε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τη στιγμή που ο ίδιος και ένας περαστικός διέσωσαν οδηγό από όχημα που βυθιζόταν, υπογραμμίζοντας πως ελάχιστα συναισθήματα μπορούν να συγκριθούν με αυτό που νοιώθεις όταν σώζεις τη ζωή ενός ανθρώπου.

Ο Γουίλ Μάρεϊ, δημοσιογράφος του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, έκανε ρεπορτάζ χθες Πέμπτη σε πλημμυρισμένη περιοχή βόρεια της πόλης Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ, όταν φορτηγάκι επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο. Καθώς η στάθμη των υδάτων είχε ανέβει επικίνδυνα, το όχημα άρχισε να βυθίζεται στα νερά.

«Ήταν τρομακτικό! Όπως και η σκέψη να δεις κάποιον να πνίγεται… Ξέρετε, καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι μπορεί να παγώσουν, καθώς είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις κάποιον σε τέτοιον κίνδυνο», δήλωσε ο Μάρεϊ στο Reuters.

Ο δημοσιογράφος και ένας περαστικός, ο Ντάνιελ Χέινι, βούτηξαν στα νερά και κολύμπησαν μέχρι το αυτοκίνητο που βυθιζόταν. Απεγκλώβισαν τον οδηγό λίγο προτού το όχημα χαθεί κάτω από τα νερά.

Ο Μάρει δήλωσε πώς δεν έμαθε το όνομα του οδηγού, εκφράζοντας την ελπίδα πως είναι καλά στην υγεία του. «Αγκαλιαστήκαμε αφότου τον βγάλαμε έξω. Και ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, οφείλω να πω. Μόνο και μόνο η ανακούφιση (που ένιωσα) βλέποντάς τον σώο κι ασφαλή… Αυτό ήταν αρκετό για εμένα», είπε ο δημοσιογράφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ ανταποκρίθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

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