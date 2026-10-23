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23.10.2026 08:03

Τραμπ: Ζητά την άμεση παραίτηση της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ – Την κατηγορεί για απάτη με το όνομά της

23.10.2026 08:03
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Tην άμεση παραίτηση της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ από το αμερικανικό Κογκρέσο ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ  με ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγορώντας την ότι εξελέγη και ορκίστηκε χρησιμοποιώντας «ψεύτικο όνομα».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πραγματικό όνομα της βουλευτού της Μινεσότα είναι Ιλχάν Νουρ Σαΐντ Έλμι και όχι Ιλχάν Ομάρ, συνδέοντας τον ισχυρισμό του με παλαιότερες καταγγελίες ότι ο πρώην σύζυγός της, Άχμεντ Νουρ Σαΐντ Έλμι, είναι στην πραγματικότητα αδελφός της.

Η νέα αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστικό έγγραφο, στο οποίο η βουλευτής αναφέρεται ως «Ilhan Nur Said Elmi, γνωστή και ως Ilhan Abdullahi Omar». Ωστόσο, η αναφορά αυτή δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η Ομάρ χρησιμοποίησε πλαστά στοιχεία ή διέπραξε απάτη.

«Επειδή χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα για να ορκιστεί, θεωρώ ότι πρέπει να παραιτηθεί ΑΜΕΣΩΣ από το Κογκρέσο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, να ενημερωθεί ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ουσιαστικά παραχωρήσει την έδρα της Ομάρ, υποστηρίζοντας πως η ίδια δεν μπορεί πλέον να παραμένει νόμιμα μέλος του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη συνέντευξη της βουλευτού, στην οποία, όταν ρωτήθηκε εάν έχει συγγενική σχέση με τον πρώην σύζυγό της, απάντησε «Όχι εξ όσων γνωρίζω».

Η Ομάρ έχει επανειλημμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους.

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