Σε κατάσταση συναγερμού η Ταϊβάν ενόψει του τυφώνα Τσάμπι – Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις

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Σχεδόν όλη η Ταϊβάν βρίσκεται σε επιφυλακή, αναμένοντας το πέρασμα του τυφώνα Τσάμπι, ο οποίος σύμφωνα με τις προβλέψεις θα συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ενώ παρά το γεγονός ότι ο τυφώνας έχει εξασθενήσει μπορεί να πλήξει με ορμή στην Ταϊβάν.

Ο Τσάμπι, θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς τυφώνες στον Ειρηνικό για την χρονιά που διανύουμε, με ανέμους περίπου 191 χιλιομέτρων την ώρα κοντά στο μάτι του, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA).

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 320 χιλιομέτρων ανατολικά του νοτίου άκρου της Ταϊβάν, σύμφωνα με την CWA.

Η πρόβλεψη για την πορεία του μετεωρολογικού φαινομένου αναφέρει ότι ο τυφώνας θα περάσει στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Ταϊβάν, θα στρίψει βόρεια κατά μήκος των κινεζικών ακτών και τελικά θα κινηθεί προς τη νότια Ιαπωνία.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το σύνολο των 262 εσωτερικών πτήσεων για σήμερα έχει ακυρωθεί μαζί με 669 διεθνείς πτήσεις.

Ωστόσο η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας βορρά-νότου λειτουργεί κανονικά.

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