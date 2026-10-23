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ΚΟΣΜΟΣ

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23.10.2026 00:56

Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Θιβέτ – Κατέρρευσαν πάνω από 300 σπίτια (Video)

23.10.2026 00:56
tibet

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 7 βαθμών που έπληξε την Πέμπτη, 22/10, το Θιβέτ, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Περισσότερα από 300 σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 22:33 (τοπική ώρα, 17:33 στην Ελλάδα).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που μετέδωσαν κρατικά Μέσα Ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο σε εξωτερικούς χώρους ή σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιουσού στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω σχεδόν 300 αγνοούμενους.

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Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Θιβέτ – Κατέρρευσαν πάνω από 300 σπίτια (Video)

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 01:12
tibet
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Θιβέτ – Κατέρρευσαν πάνω από 300 σπίτια (Video)

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