Αντιδράσεις στην Ιρλανδία για διαφήμιση περί συναίνεσης: Αποσύρθηκε σποτ με εγγονή να αρνείται την αγκαλιά του παππού της (Video)

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιρλανδία διαφημιστική καμπάνια για τη συναίνεση, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης και τελικά αποσύρθηκε. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που παρουσιάζει ένα κορίτσι να διστάζει να αγκαλιάσει τον παππού του, θέτοντας στο επίκεντρο τα προσωπικά όρια των παιδιών ακόμη και απέναντι σε αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η καμπάνια με την ονομασία «We Consent» υλοποιείται από το Κέντρο Αντιμετώπισης Βιασμών του Δουβλίνου (DRCC). Όπως αναφέρει το BBC, σκοπός της είναι να αναδείξει τη σημασία της συναίνεσης από την παιδική ηλικία.

Στο επίμαχο διαφημιστικό, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι υποδέχεται τα εγγόνια του και αγκαλιάζει το αγόρι. Όταν επιχειρούν να αγκαλιάσουν και το κορίτσι, εκείνο εμφανίζεται να νιώθει άβολα. Τότε ακούγεται η φωνή του αφηγητή: «Δεν θέλουν όλοι μια αγκαλιά. Ακόμη και από τους ανθρώπους που τους αγαπούν. Αμήχανο; Ίσως. Σημαντικό; Απολύτως».

Αντιδράσεις και αιχμές για το περιεχόμενο της καμπάνιας

Η προβολή του βίντεο πυροδότησε αντιδράσεις με διαφορετικές αφετηρίες. Ορισμένοι επέκριναν την καμπάνια, χαρακτηρίζοντάς την σπατάλη χρημάτων, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν το μήνυμά της, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα προσωπικά τους όρια. Όπως υποστήριξαν, η πρωτοβουλία «δεν αποτελεί εκστρατεία εναντίον των παππούδων και των γιαγιάδων».

Σφοδρή κριτική άσκησε και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαφήμιση «δεν εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης». Το υπουργείο του συγκαταλέγεται στους χρηματοδότες της καμπάνιας, ενώ η απόσυρση του βίντεο έγινε μετά από παρέμβαση υπαλλήλων του.

Ο Ιρλανδός υπουργός χαρακτήρισε το διαφημιστικό «ακατάλληλο όσο και εξευτελιστικό για τους παππούδες και τις γιαγιάδες».

Από την πλευρά του, το DRCC, σε δήλωση προς τον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTÉ, υπερασπίστηκε τη φιλοσοφία των βίντεο της καμπάνιας, εξηγώντας ότι «βασίζονταν στην ιδέα ότι τα όρια πρέπει να γίνονται σεβαστά από μικρή ηλικία και ότι πρέπει επίσης να σεβόμαστε τα όρια των άλλων».

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