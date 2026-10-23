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23.10.2026 09:55

Ισημερινός: Νεκροί 8 κρατούμενοι μετά από εξέγερση σε φυλακές

23.10.2026 09:55
prison new

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Οκτώ κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές φυλακές στον Ισημερινό, όταν ξεκίνησαν εξέγερση την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την σωφρονιστική υπηρεσία της χώρας (SNAI), στη φυλακή του Κοτοπάξι, αναφέρθηκε ο θάνατος τεσσάρων κρατουμένων.

Άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν σε φυλακή στην Πιτσίντσα, κοντά στην πρωτεύουσα Κίτο. Περίπου δέκα κρατούμενοι τραυματίστηκαν στις ταραχές που ξέσπασαν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι υπεύθυνοι ταυτοποιήθηκαν και θα μεταφερθούν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας «El Encuentro», η οποία κατασκευάστηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα για τον εγκλεισμό των πιο διαβόητων εγκληματιών.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα σχέδιο ταξινόμησης των κρατουμένων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, με στόχο να αποδυναμωθούν τα εγκληματικά δίκτυα εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας.

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