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23.10.2026 12:00

Αλλαγή σελίδας στη Νέα Υόρκη: Τέλος στις άμαξες με άλογα από το 2028 – Η αντίδραση Τραμπ

23.10.2026 12:00
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Την απαγόρευση των αμαξών με άλογα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στο Σέντραλ Παρκ ενέκρινε χθες, Πέμπτη, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2028, βάζοντας τέλος σε ένα τουριστικό αξιοθέατο.

Η απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς 40 από τα 51 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης.

Την πρόταση στηρίζει και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος είχε προαναγγείλει την κατάργηση των αμαξών με άλογα νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Το δυστύχημα με τον 18χρονο τουρίστα που ενίσχυσε τη στήριξη στην απαγόρευση

Η υποστήριξη προς την πρόταση ενισχύθηκε μετά τον θάνατο του 18χρονου Ρομάντς Μαχαζάν, τουρίστα από την Ινδία, σε δυστύχημα με άμαξα το καλοκαίρι.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του στις 17 Ιουνίου, όταν έπεσε από άμαξα την οποία έσερνε ένα άλογο που αφηνίασε.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο αμαξάς απομακρύνθηκε από τη θέση του προκειμένου να φωτογραφίσει την οικογένεια του 18χρονου.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας που χάθηκε»

Τις επιφυλάξεις του για την απαγόρευση είχε εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος την ιστορική παράδοση των αμαξών στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Όταν σημειώνεται ένα τροχαίο στην περιοχή, όπου γίνονται πολλά, δεν απαγορεύουν στα αυτοκίνητα να εισέρχονται στο Παρκ. Οπότε γιατί να σταματήσουν τις άμαξες; Ήταν μια μεγάλη παράδοση. Ακόμη ένα κομμάτι της ιστορίας που χάθηκε. Θα μας λείψει!».

Τι προβλέπει η απόφαση για τους εργαζόμενους, τους ιδιοκτήτες και τα άλογα

Η πρόταση προβλέπει ότι η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης θα πρέπει να εκπονήσει έως τον Απρίλιο σχέδιο μετάβασης για το εργατικό δυναμικό του κλάδου.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος οικονομικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών αμαξών για τις επιχειρήσεις τους.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, προβλέπεται επίσης η παροχή βοήθειας για τη διευθέτηση της τύχης των αλόγων που χρησιμοποιούνται στις άμαξες.

Η πρόταση ορίζει ρητά ότι τα άλογα δεν θα επιτρέπεται να οδηγηθούν στη σφαγή.

Στα δικαστήρια το συνδικάτο των αμαξάδων -Τι υποστηρίζει

Την αντίθεσή του στην απαγόρευση έχει εκφράσει το συνδικάτο Transport Workers Union, το οποίο εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες αμαξών και τους οδηγούς τους.

Μία ημέρα πριν από την ψηφοφορία, το συνδικάτο είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον εγκρινόταν η πρόταση, θα προσέφευγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων.

Σύμφωνα με επιστολή που απεστάλη στον δημοτικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης, Στιβ Μπανκς, η δικαστική προσφυγή θα πραγματοποιούνταν «μόλις στεγνώσει το μελάνι».

Στην ίδια επιστολή, το συνδικάτο υπογραμμίζει:

«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που απαγορεύεται ένα επάγγελμα για το οποίο απαιτούνταν η έκδοση άδειας από τις αρχές».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απαγόρευση θίγει τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών αμαξών, επισημαίνοντας:

«Η πρόταση στερεί από τον ιδιοκτήτη κάθε οικονομικά επωφελή ή παραγωγική χρήση της ιδιοκτησίας του».

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