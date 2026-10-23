Πολυώροφο κτήριο κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι – Φόβοι για εγκλωβισμένους (Video)

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Πολυώροφο υπό κατασκευή κτήριο κατέρρευσε σήμερα στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι της Κένυας, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Πολλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ένα κτήριο 18 ορόφων, όμως αντικρουόμενες πληροφορίες κυκλοφορούν για το ύψος του κτηρίου.

🇰🇪 An 18-storey building under construction collapsed in Nairobi, Kenya Numerous people, including construction workers and nearby pedestrians, are trapped under the rubble. https://t.co/ErrXr9dzJE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026

Το Reuters κάνει λόγο για ένα υπό κατασκευή κτήριο 12 ορόφων.

«Γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ένα κτήριο υπό κατασκευή κατέρρευσε (…) στη συνοικία Ίστλαϊ, στο Ναϊρομπι», ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός στο X, διευκρινίζοντας ότι έστειλε μια ομάδα επί τόπου.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια σοκαριστική κατάρρευση, που συνοδεύεται από πυκνά σύννεφα σκόνης, στη λαϊκή συνοικία στην οποία συχνάζουν μέλη της σομαλικής κοινότητας.

Mosque timing may have reduced casualties in Kenya’s Nairobi building collapse as search-and-rescue efforts continue The 18-story building under construction came down right during Friday prayer, when many local residents were at the mosque https://t.co/RHVCBNB5uT — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 23, 2026

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, λεηλασίες έλαβαν χώρα. Εικόνες δείχνουν επίσης ένα πλήθος που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο.

Προσώρας δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου.

Το Ναϊρόμπι γνωρίζει ραγδαία κατασκευαστική ανάπτυξη.

Οι καταρρεύσεις κτηρίων δεν είναι σπάνιες στην Κένυα, συχνά λόγω κατασκευών κακής ποιότητας και μη σεβασμού των κανονισμών.

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