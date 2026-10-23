Το Κίεβο θέλει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονμπάς, ένταξη στην ΕΕ και επενδύσεις για ανάκαμψη για να τερματίσει τον πόλεμο

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Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις με βάση ένα πακέτο πολιτικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφωνιών. Πιθανές διατάξεις περιλαμβάνουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονμπάς, επενδύσεις στην Ουκρανία και την προοπτική ένταξης στην ΕΕ με αντάλλαγμα την παραίτηση από την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Economist.

Για τη Ρωσία, οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την χαλάρωση των κυρώσεων, την εμπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποκατάσταση των πολιτικών δεσμών με τη Δύση. Αυτή είναι μια περιγραφή των πιθανών όρων μιας συμφωνίας, χωρίς το Κίεβο ή η Μόσχα να τους έχουν εγκρίνει στην παρούσα φάση.

Ωστόσο, η Ουκρανία εκφράζει ανησυχίες ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τη Μόσχα που θα τους ωφελήσουν πριν από ένα αποδεκτό τέλος του πολέμου για την Ουκρανία και πριν συμφωνηθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Γιατί η παροχή φυσικού αερίου εξαρτάται από την Ευρώπη

Σύμφωνα με το 24 Channel, πιθανές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα περιλαμβάνουν την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά και την επανέναρξη των εργασιών στον Nord Stream. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές μόνες τους.

Το τρέχον χρονοδιάγραμμα της ΕΕ δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση: μια σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου. Το Συμβούλιο της ΕΕ αναφέρει ότι ο σχετικός κανονισμός εγκρίθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 και η απαγόρευση άρχισε να ισχύει στις 18 Μαρτίου, με μεταβατικές περιόδους για τις υφιστάμενες συμβάσεις.

Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις για υγροποιημένο φυσικό αέριο, η πλήρης απαγόρευση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Για το φυσικό αέριο των αγωγών, η ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου 2027 ή 1 Νοεμβρίου εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι πλήρωσης των χειμερινών αποθεμάτων.

Τι έχει επιβεβαιώσει επίσημα η Ουκρανία

Το Γραφείο του Προέδρου ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συναντήσεις στο Όσλο στις 20 Οκτωβρίου με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε και εκπροσώπους των ΗΠΑ. Ο Στιβ Γουίτκοφ παρευρέθηκε αυτοπροσώπως, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχε διαδικτυακά.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την ανάκαμψη της Ουκρανίας και την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης ηγετών. Σύμφωνα με την προεδρική υπηρεσία Τύπου, η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει να χτυπά ευαίσθητες ρωσικές ενεργειακές υποδομές εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται σε ουκρανικές εγκαταστάσεις. Είπε επίσης ότι ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση.

Η επίσημη δήλωση σχετικά με τις συνομιλίες στο Όσλο δεν επιβεβαιώνει ότι η Ουκρανία συμφώνησε να παραιτηθεί από την ένταξη στο ΝΑΤΟ ή αποδέχτηκε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονμπάς.

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