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23.10.2026 10:12

Στην τελική ευθεία για τον νέο James Bond – Ξεκινούν τα δοκιμαστικά, ποιοι είναι οι φιναλίστ

23.10.2026 10:12
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Η στιγμή για την ανάδειξη του νέου Τζέιμς Μποντ φαίνεται πως έφτασε. Η διαδικασία επιλογής, η οποία αποδείχθηκε μακρά και απαιτητική, φέρεται ότι μπαίνει στην τελική φάση της, με την Amazon MGM Studios να προγραμματίζει τα τελευταία δοκιμαστικά μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, οι ακροάσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν από σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έχουν γίνει προτάσεις σε τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιούς ανάμεσα στους οποίους είναι οι Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden), Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) και Τζος Ο’ Κόνορ (Josh O’ Connor).

Ο Τζακ Ο’ Κόνελ, γνωστός από την ταινία «Sinners» και ο πρωταγωνιστής των «Wuthering Heights», Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), φαίνεται πως τελικά δεν θα συμμετέχει, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Τα δοκιμαστικά ήταν αρχικά προγραμματισμένα για τις αρχές Οκτωβρίου, αλλά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των υποψηφίων μεταφέρθηκαν για τα τέλη του μήνα. Ακόμη, όμως, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την οριστική απόφαση, αν και εκτιμάται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος του έτους.

Η διαδικασία για την αναζήτηση του επόμενου «007» ξεκίνησε την άνοιξη, όταν η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι η διευθύντρια κάστιγκ, Νίνα Γκολντ (Nina Gold), εντάχθηκε στο πρότζεκτ. Μετά από δύο μήνες συναντήσεων, το Deadline ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος ακροάσεων θα γινόταν τον Αύγουστο.

Στη συνέχεια, το στούντιο, οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) και Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman), καθώς και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), περιόρισαν τη λίστα στους τελικούς υποψήφιους και οργάνωσαν οντισιόν τον Σεπτέμβριο.

Από τη στιγμή που απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών, η Amazon MGM κινήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση των συντελεστών της νέας ταινίας. Η Πασκάλ και ο Χέιμαν ήταν οι πρώτοι που εντάχθηκαν στην ομάδα και μετά από συναντήσεις με αρκετούς σκηνοθέτες το στούντιο επέλεξε τον Βιλνέβ για το σκηνοθετικό τιμόνι.

Αντίστοιχα βήματα έγιναν και για την επιλογή του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) το περασμένο καλοκαίρι για τη συγγραφή του σεναρίου. Στη συνέχεια η προσοχή επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της ιστορίας, πριν ανοίξει ο δρόμος για τις οντισιόν των ηθοποιών.

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