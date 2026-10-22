Τζέιμς Μποντ: Τα στοιχήματα αναδεικνύουν τον Ρίτσαρντ Μάντεν ως υποψήφιο «έκπληξη» για τον ρόλο του 007  

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Υποψήφιος «έκπληξη» αναδείχθηκε ο Ρίτσαρντ Μάντεν για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με τα στοιχήματα.



Το όνομα του 40χρονου Σκωτσέζου ηθοποιού που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Ρομπ Σταρκ στη δημοφιλή σειρά φαντασίας «Game of Thrones», βρίσκεται ψηλά στις συζητήσεις για τον νέο 007, καθώς οι εικασίες σχετικά με το πρόσωπο που θα πρωταγωνιστήσει συνεχίζονται.



Σύμφωνα με τη στοιχηματική εταιρεία William Hill, ο Μάντεν θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, καθώς η απόδοσή του για να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ μειώθηκε από 40/1 σε 14/1. Ο Τζακ Λόουντεν παραμένει το φαβορί για τον ρόλο του επόμενου 007, ενώ κοντινότερος διεκδικητής του είναι ο Κάλουμ Τέρνερ. Ακολουθεί ο Τζέικομπ Ελόρντι, καθώς και οι Τζακ Ο’Κόνελ και Τζος Ο’Κόνορ.

Richard Madden emerges as a shock contender to become the next James Bond as his odds are suddenly slashed by the bookies https://t.co/eq9HhBqMyW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 22, 2026

Ο εκπρόσωπος της William Hill, Λι Φελπς, δήλωσε: «Ο Ρίτσαρντ Μάντεν έχει κάνει μια τεράστια κίνηση στις στοιχηματικές αποδόσεις για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, από 40/1 σε 14/1, αναδεικνυόμενος σε πιθανό διεκδικητή για έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου».



«Ο Τζακ Λόουντεν παραμένει ο άνθρωπος που πρέπει να ξεπεράσουν, στο 4/6, έχοντας μειώσει την απόδοσή του από 4/5, με τον Κάλουμ Τέρνερ να είναι ο κοντινότερος διεκδικητής του στο 3/1», πρόσθεσε για να καταλήξει: «Η κίνηση του Μάντεν προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον όνομα στη λίστα, αλλά ο Λόουντεν συνεχίζει να προηγείται, καθώς οι εικασίες για το ποιος θα γίνει ο επόμενος 007 συνεχίζονται».



Τον περασμένο μήνα, ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ επιβεβαίωσε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί.



Σε ερώτηση που δέχθηκε στο Radio 4 σχετικά με το αν έγραψε την ταινία έχοντας στο μυαλό του τον ηθοποιό που έχει επιλεγεί ή βασιζόμενος σε όσα ήδη γνώριζε για τον χαρακτήρα, απάντησε: «Είναι λίγο και από τα δύο. Κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη αν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά πρέπει επίσης να γράψεις τον χαρακτήρα και όχι τον ηθοποιό».



Και πρόσθεσε: «Το θέμα με τον Μποντ είναι ότι αποτελεί το δικό του σύμπαν και το δικό του franchise, οπότε υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Προφανώς, πρέπει να το προχωρήσεις, αλλά μου αρέσει πολύ η θέση στην οποία βρίσκεται. Μου αρέσει που είναι βρετανικό και δεν είναι DC ή Marvel. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω πως κάνω το καθήκον μου για τον βασιλιά και τη χώρα. Είναι κάτι που, αν είσαι Βρετανός σεναριογράφος, πρέπει να κάνεις».

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