Σχοινάς: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια» – «Η φήμη τους θα σωθεί όταν πληρώσουν» απαντά ο δικηγόρος του επιχειρηματία για τη δικαστική τους διαμάχη (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δικαστική διαμάχη του ιδίου και της Καίτης Γαρμπή με γνωστό επιχειρηματία αναφέρθηκε ο Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος δίνοντας τη δική του εκδοχή για την πορεία της υπόθεσης, υποστήριξε πως η πλευρά τους έχει κερδίσει σε ό,τι δικαστήριο έχει γίνει.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο τραγουδιστής εξέφρασε, μάλιστα, την ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας δικαιώθηκε στο Εφετείο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις αναφορές περί δικαστικής ήττας του ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ο επιχειρηματίας πράγματι δικαιώθηκε εν μέρει στο Εφετείο, με την απόφαση να προβλέπει ότι ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή καλούνται να του καταβάλουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2025, το δικαστήριο είχε δικαιώσει το ζευγάρι, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι δύο καλλιτέχνες πρόκειται να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την αναίρεση της εφετειακής απόφασης.

«Η μόνη αλήθεια σε αυτά που έχει πει ο κύριος Σχοινάς είναι ότι πράγματι έχει κάνει μία προσφυγή στον Άρειο Πάγο που είναι δικαίωμά του. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν έχει καμία τύχη», είπε ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Τέλλος Αγαπηνός.

Όπως ανέφερε, το ζευγάρι προσπάθησε να δώσει τέλος στη διαμάχη προσφέροντας ένα ποσό χαμηλότερο από αυτό που οφείλουν στον εντολέα του, κάτι που, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από την πλευρά του επιχειρηματία.

«Τις προηγούμενες ημέρες ήρθε ένας οικονομικός του σύμβουλος στο γραφείο και μας πρότεινε 55 χιλιάδες ευρώ για να κλείσει η υπόθεση, την οποία ο εντολέας μας αρνήθηκε γιατί του οφείλουν 100» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος εξήγησε πως δεν σκόπευαν να δημοσιοποιήσουν το γεγονός, ωστόσο θέλησαν να απαντήσουν καθώς ο Διονύσης Σχοινάς αρνείται οτιδήποτε.

«Έχουμε προχωρήσει σε διαταγή πληρωμής και σε κατάσχεση και των εισιτηρίων στο Κατράκειο και γι’ αυτό ακυρώθηκε η συναυλία τους και προβήκαμε και σε κατάσχεση και των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και επειδή ακριβώς δεν βρήκαμε τίποτα στους λογαριασμούς, μετά προβήκαμε σε έρευνα στο υποθηκοφυλακείο στο οποίο είδαμε ότι και τα ακίνητα της οικογένειας είναι δεσμευμένα. Είναι δημόσια δεδομένα αυτά. Καμία αλήθεια και λογική σε αυτό που λέει. Θεωρεί ότι διασώζεται η φήμη του. Θα σωθεί όταν πληρώσει τα χρήματα που οφείλει» ανέφερε.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος εξήγησε πως θα μπορούσε να έχει δοθεί λύση εάν το ζευγάρι έδινε τις 60 χιλιάδες και περίπου 10 χιλιάδες ακόμη ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ωστόσο, εκείνοι αρνήθηκαν, παρά το γεγονός ότι τους δόθηκε προθεσμία έξι μηνών.

«Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα»

Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης (22/10), ο Διονύσης Σχοινάς, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν δικαιωθεί σε ό,τι δικαστήριο έχει γίνει για αυτή την υπόθεση.

«Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν κάθεται να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει, γιατί δεν θα κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που θα γράψει για το ότι χρωστάμε. Εκεί που είμαστε ένα ζευγάρι που σημαία μας είναι η αγάπη και δεν δίνουμε δικαίωμα, ξαφνικά, μας βγάζουν τα σάιτ ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Όλα τα δικαστήρια τα έχουμε κερδίσει. Ήδη στενοχωριόμαστε με αυτά που γίνονται. Μπορούμε να στείλουμε μηνήσεις και εξώδικα, αλλά για ποιο λόγο; Το 99% που γράφεται δεν είναι αλήθεια και γράφεται για τα κλικ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Κιμούλης: Σήμερα η εκδίκαση της αγωγής κατά Ζέτας Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά – Ζητά 700.000 ευρώ

Τσαλίκης για Ζαχαράτο: «Παρουσίαζε τόσα χρόνια τον Μαζωνάκη σαν τελειωμένο και μετά βγήκε συντετριμμένος» (Video)

Γιάννης Βογιατζής: «Δεν έκανα ποτέ καταχρήσεις γιατί είχα μια μάνα σοφή και τηρούσα τις αρχές της» (Video)