Τσαλίκης για Ζαχαράτο: «Παρουσίαζε τόσα χρόνια τον Μαζωνάκη σαν τελειωμένο και μετά βγήκε συντετριμμένος» (Video)

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Για την «επίθεση» που είχε δεχθεί από haters που τον κατέκριναν με αφορμή την επίσκεψή του στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης, ξεσπώντας για τα κακόβουλα σχόλια και τις προσβολές που δέχθηκε τότε χωρίς να υπάρχει λόγος, όπως τόνισε.

«Εγώ πήγα στο μνήμα του Γιώργου μετά την Αυστραλία μόνος μου, δυόμισι η ώρα το μεσημέρι μετά την πτήση. Υπήρχαν εκεί τέσσερα άτομα. Με τράβηξαν βίντεο εν αγνοία μου και μετά άκουγα “ξεφτιλισμένε, ελεεινέ που παίζεις θέατρο”. Τι να πεις; Πήγα λοιπόν στον Γιώργο. Στενοχωρήθηκα, καταστενοχωρήθηκα. Με πείραξε. Με πειράζει η υπερβολή» είπε αρχικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ στη συνέχεια, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται χωρίς λόγο και κάποιοι άλλοι είναι στο απυρόβλητο.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εκφράσει τον προβληματισμό του για τη στάση του Τάκη Ζαχαράτου απέναντι στον εκλιπόντα, υποστηρίζοντας ότι ενώ στα σόου του τον παρουσίαζε πάντα ως «τελειωμένο», ενώ όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, ο περφόρμερ εμφανίστηκε συντετριμμένος.

«Με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, με τον Τάκη Ζαχαράτο, που τον λατρεύω, τον θεωρώ από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της χώρας και το ξέρει. Μου έκανε εντύπωση και πειράχτηκα και έκανα ένα βίντεο το οποίο δεν ανήρτησα ποτέ. Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος και όταν είσαι κοντά στην οικογένεια και στον Γιώργο, ο ίδιος ο Γιώργος να δηλώνει στην τελευταία του συνέντευξη ότι δεν μου αρέσει η σάτιρα του Τάκη και αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος να μην αναφερθεί ούτε μια φορά και να πει ξέρετε. Και η σάτιρα που έκανα εγώ στον Γιώργο ήταν για αυτό το λόγο ή για τον άλλο λόγο. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο» είπε χαρακτηριστικά.

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