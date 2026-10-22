Εβάντζελιν Λίλι για την απόφασή της να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ: «Πάντα μισούσα τη δημοσιότητα – Είναι το τίμημα για να έχεις χρήματα» (Video)

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Για την απόφασή της να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ, παρά την επιτυχημένη πορεία της τόσο στον κινηματογράφο όσο και την τηλεόραση μίλησε η Εβάντζελιν Λίλι, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν ένιωσε άνετα με τη δημοσιότητα, καθώς πάντα προτιμούσε μια ζωή πιο ήσυχη, μακριά από τα φώτα και τα φλας.

Σε συνέντευξή της στο Christian Broadcasting Network (CBN), η 47χρονη ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της Κέιτ Όστιν στη σειρά «Lost» και ως Χόουπ βαν Ντάιν, αλλά και ως Wasp, στις ταινίες «Ant-Man» της Marvel, υποστήριξε ότι για την ίδια η δημοσιότητα δεν είναι παρά το «τίμημα του πλούτου που μπορεί να αποκτήσει κάποιος ως ηθοποιός».

«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο μια πιο ήσυχη θέση. Πάντα μισούσα τη δημοσιότητα» δήλωσε και συνέχισε: «Δεν το έκρυψα ποτέ. Πάντα έλεγα ότι η δημοσιότητα είναι το τίμημα του πλούτου που μπορείς να αποκτήσεις ως ηθοποιός. Αυτό είναι που πληρώνεις για να έχεις χρήματα» τόνισε.

Όπως ανέφερε, αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική το 2020, χωρίς να ανακοινώσει δημόσια την απόφασή της μέχρι τον Ιούνιο του 2024, όταν δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από παλαιότερη συνέντευξή της.

Evangeline Lilly Explains Why She Left Hollywood and ‘Always Hated Being Famous’ https://t.co/62hvWBW75T — People (@people) October 22, 2026

«Όταν είσαι επιτυχημένος σε κάτι, νιώθεις πολύ όμορφα όταν ο κόσμος λέει: “Σε αγαπάμε! Είσαι καταπληκτικός!”. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Πώς απομακρύνεσαι από αυτό; Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα έντονο φόβο και αναρωτήθηκα: “Τι κάνω;”. Αλλά, τελικά, ήταν μια απόφαση που πήρα με μεγάλη βεβαιότητα» πρόσθεσε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να αγαπά την αφήγηση ιστοριών, ωστόσο θα προτιμούσε να διηγείται τις δικές της ιστορίες αντί να βρίσκεται μπροστά από την κάμερα, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο που έχει η πίστη της στη ζωή της, περιγράφοντάς την ως «απόλυτη εμπιστοσύνη και παράδοση στην πεποίθηση ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μου».

Παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποκριτική, η ηθοποιός συμμετείχε με τη φωνή της στην αγγλόφωνη εκδοχή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Legend of Destruction», του 2021.

Σημειώνεται ότι, στις αρχές του 2026, η Εβάντζελιν Λίλι αποκάλυψε ότι μία σειρά εξετάσεων που έκανε έδειξαν μειωμένη λειτουργία σχεδόν σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου της, έπειτα από εγκεφαλική κάκωση που υπέστη τον Μάιο του 2025. Η ηθοποιός είχε αναφέρει τότε, ότι λιποθύμησε σε παραλία και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε έναν βράχο.

«Έχω λοιπόν εγκεφαλική βλάβη από εγκεφαλική κάκωση» είχε πει σε βίντεο που δημοσίευσε στις 2 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με γιατρούς για να κατανοήσει καλύτερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του τραυματισμού της.

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