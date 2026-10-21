Μπέσυ Μάλφα: «Ανόητο αυτό με τους τίτλους “είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, η μαμά των κοριτσιών”, δεν είμαι κανενός»

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Την απέχθειά της στους κάθε είδους τίτλους επισήμανε η Μπέσυ Μάλφα, η οποία συχνά αναφέρεται ως η γυναίκα του Σκιαδαρέση ή η μαμά των κοριτσιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η ηθοποιός ανέφερε:

«Πόσο ανόητο είναι αυτό να έχουμε τίτλους… Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι στη ζωή, εγώ δεν είμαι κανενός. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει τον εαυτό του, να γίνει καλύτερος άνθρωπος. “Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών”. Ναι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι και στις συνεντεύξεις σας μη με ρωτάτε. Δεν είμαι κανενός».

Η ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που κάνουν οι κόρες της με το συγκρότημα «Σκιαδαρέσες», αλλά και για τον ρόλο της στη σειρά του Mega «Κάμπινγκ».

«Υποδύομαι τη Στέλλα. Η Στέλλα προσεγγίζει τους ανθρώπους με καλή διάθεση. Στην πορεία θα το δείτε, αναγνωρίζει τα λάθη της σιγά σιγά, αλλά πάντα ελπίζει στο καλύτερο», είπε αρχικά η Μπέσυ Μάλφα.

Αναφερόμενη στις κόρες της, Όλγα και Νίκη, η ηθοποιός σημείωσε: «Μου αρέσει αυτό που κάνουν. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Η πραγματική στήριξη είναι το να πιστεύεις στα παιδιά σου. Ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνες τους. Τα τραγούδια τους με αντιπροσωπεύουν, το αγαπημένο μου είναι η Θάλασσα».

«Ο τρόπος που μιλάνε τα τραγούδια τους είμαι, είμαι εγώ. Αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτό θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Δηλαδή επειδή μπορεί κάποιος να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός», πρόσθεσε η Μπέσυ Μάλφα.

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