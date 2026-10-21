O γιος του Όζι Όσμπορν υπερασπίστηκε την απόφαση της οικογένειάς του να δημιουργήσει άβαταρ του τραγουδιστή: «Διασφαλίζουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ, δεν θα διαφημίζει κινητά»

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Θετικός στη δημιουργία ενός άβαταρ του πατέρα του Όζι Όσμπορν εμφανίστηκε ο γιος του τραγουδιστή , Τζακ, απορρίπτοντας την κριτική ότι η οικογένειά του προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά τη μνήμη του frontman των Βlack Sabbath.



Μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, σε ηλικία 76 ετών, τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η χήρα του, Σάρον, αποκάλυψε ότι η οικογένεια υπέγραψε συμφωνία με τις εταιρείες Hyperreal και Proto Hologram, οι οποίες ειδικεύονται στη δημιουργία εξαιρετικά ρεαλιστικών τρισδιάστατων ολογραμμάτων.



Πριν από μερικούς μήνες, η Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε ότι οι θαυμαστές του frontman των Black Sabbath θα μπορούν να συνομιλούν με το άβαταρ του τραγουδιστή. Μιλώντας στην έκθεση Licensing Expo 2026, δήλωσε: «Οι δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία είναι πραγματικά απεριόριστες».



Ο 40χρονος γιος του τραγουδιστή υπερασπίστηκε τώρα την απόφαση, εξηγώντας ότι επιθυμεί η οικογένεια να βρίσκεται στην πρωτοπορία της νέας τεχνολογίας. Μιλώντας στο podcast «Great Company» του Τζέιμι Λέινγκ, είπε: «Ναι, το κάνουμε αυτό…».



Ο παρουσιαστής παρενέβη λέγοντας: «Και ξέρεις κάτι; Ξέρω ότι δεχτήκατε αντιδράσεις γι’ αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Μου αρέσει πολύ». Ο Τζακ Όσμπορν τότε απάντησε: «Υπήρξαν αντιδράσεις. Ήταν δικό μου λάθος. Είχαμε μόλις καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάναμε και πώς θα το υλοποιούσαμε και, υποθέτω, δεν ήμουν κατάλληλα προετοιμασμένος, ώστε να εξηγήσω σωστά περί τίνος επρόκειτο».

Jack Osbourne defends family's decision to create an AI avatar of his late father Ozzy and insists it isn't a 'cash grab' https://t.co/jCE1Urfm79 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι: «Νομίζω ότι ο κόσμος φαντάστηκε πως, πριν καλά καλά το καταλάβουμε, θα βλέπαμε τον Όζι Όσμπορν να διαφημίζει, ξέρω κι εγώ, κινητά τηλέφωνα. Όμως δεν πρόκειται γι’ αυτό. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δημιουργούμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα, ώστε τελικά να έχεις στην ιδιοκτησία σου τα δικαιώματα της ψηφιακής ταυτότητας και της εικόνας αυτού του ανθρώπου.Ήταν δική μας επιλογή να πούμε ότι πρέπει να βρεθούμε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τρέχουμε πίσω τους, διασφαλίζοντας εγκαίρως τον έλεγχο αυτής της νέας μορφής ψυχαγωγίας».



Η Σάρον και ο Τζακ Όσμπορν είχαν υπερασπιστεί και στο παρελθόν την απόφαση, απαντώντας στις επικρίσεις μέσα από το podcast της οικογένειας, «The Osbournes». Η χήρα του τραγουδιστή είχε τονίσει ότι το άβαταρ του συζύγου της προορίζεται και για τα εγγόνια τους.



«Διάβαζα μερικά από αυτά τα σχόλια και σκεφτόμουν: “Άντε γαμ…τε. Αφήστε με ήσυχη”. Είναι σαν να λέμε ότι κάποτε υπήρχαν αεροπλάνα με έλικες και μετά ήρθαν τα αεριωθούμενα. Και να φωνάζει κάποιος: “Α, το κάνετε για τα λεφτά! Γιατί να μπεις σε αεριωθούμενο όταν υπάρχει αεροπλάνο με έλικα; Τι είναι αυτά που κάνετε;”», είχε πει.







Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Ξέρετε κάτι; Η τεχνολογία προχωράει. Και λυπάμαι για όλους αυτούς. Δεν σας ζητάω να έρθετε. Δεν θέλω τα γαμ…να λεφτά σας. Δεν τα χρειάζομαι. Είμαι οικονομικά μια χαρά».

Συνέχισε, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι προσπαθεί να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τον θάνατο του συζύγου της. «Και το να γυρίζει κάποιος και να μου λέει ότι το κάνω για να βγάλω λεφτά; Όχι. Δεν ξέρετε τον άντρα μου, εντάξει; Εγώ τον ξέρω. Ο άντρας μου με ρωτούσε ξανά και ξανά: “Όταν φύγω, για πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα με θυμούνται; Πόσο καιρό νομίζεις;”. Κι εγώ του απαντούσα: “Δεν ξέρω, γιατί μάλλον θα φύγω κι εγώ μαζί σου. Οπότε μη με ρωτάς”».





Η ίδια εξήγησε ότι πρόκειται για κάτι που θα παραμείνει στην οικογένεια και θα περάσει στις επόμενες γενιές. «Είναι κάτι που θα μεταβιβαστεί μέσα στην οικογένειά μας. Και είναι για τα εγγόνια μας».





Από την πλευρά του, ο Τζακ Όσμπορν θέλησε να εξηγήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί η τεχνολογία. «Υπάρχουν πάρα πολλά που θέλω να ξεκαθαρίσω σχετικά με αυτό, γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς το ChatGPT με το πρόσωπο του πατέρα μου. Πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Δημιουργούμε μια βάση δεδομένων. Και αυτό που δεν μπορώ να τονίσω αρκετά είναι ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά πληροφορίες που είτε είχε πει ο ίδιος ο πατέρας μου είτε είναι ακριβείς και έχουν καταγραφεί με πιστότητα».

Παράλληλα, τόνισε: «Θα γίνει με σεβασμό και καλαισθησία. Είναι κάτι καινοτόμο. Ή θα το κάνουμε εμείς ή θα το κάνει κάποιος άλλος. Για μένα δεν έχει να κάνει με το να προσποιούμαστε ότι είναι ακόμα ζωντανός. Έχει να κάνει με το να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι, όταν δημιουργήσουμε αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα του πατέρα μου, θα το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Θα μας ανήκει. Θα το ελέγχουμε εμείς».



Κατά την ανακοίνωση των σχεδίων της οικογένειας στη Licensing Expo 2026 στο Λονδίνο, η Σάρον είχε περιγράψει τις δυνατότητες του εγχειρήματος. «Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πραγματικά απεριόριστες. Θα μπορείς να ρωτήσεις τον ψηφιακό Όζι οτιδήποτε και εκείνος θα σου απαντήσει με τη δική του φωνή. Και οι απαντήσεις του θα είναι αυτές που θα έδινε ο ίδιος ο Όζι. Σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα μπορούν να του μιλούν και εκείνος θα τους απαντά. Ο Έλβις πέθανε πριν από 50 χρόνια και όλοι εξακολουθούν να γνωρίζουν ποιος είναι. Αυτό ακριβώς θέλω και για τον Όζι», είχε πει.

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