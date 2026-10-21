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21.10.2026 14:34

Έφη Πίκουλα: Έδειξε on air το δώρο που της έκανε η Βουγιουκλάκη στο νοσοκομείο, ένα μήνα πριν τον θάνατό της (Video)

21.10.2026 14:34
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Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε σήμερα η Έφη Πίκουλα, με την ηθοποιό να μιλά, μεταξύ άλλων, για τις όμορφες στιγμές που έζησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, το κόσμημα που φορούσε στο λαιμό της, ήταν δώρο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη της είχε προσφέρει στο νοσοκομείο, ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή.

«Δεν το χρησιμοποιούσα το “Βουγιουκλάκη” γιατί δούλευα με το όνομά μου. Και ήταν επιθυμία του συζύγου και πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν. “Μα γιατί δεν χρησιμοποιείς το Βουγιουκλάκη;” Και λέω από τη στιγμή που δουλεύω με το “Πίκουλα”, αν πω “Βουγιουκλάκη”, θα με περάσουν για ψώνιο. Και ένιωθα μια συστολή, να πω την αλήθεια και δεν το χρησιμοποιούσα. Ε, τώρα λοιπόν η επιθυμία του, έστω και αργά, έγινε. Η Αλίκη κατάφερε κάτι μοναδικό. Μετά από χρόνια, τριάντα χρόνια, έχει λατρευτεί, έχει αγαπηθεί από ανθρώπους που δεν τη γνώρισαν ποτέ» τόνισε.

Μιλώντας, στη συνέχεια, για το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ στον Αντώνη Βουγιουκλάκη, η Έφη Πίκουλα πήρε θέση, αναφέροντας τα εξής:

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο και όταν μάλιστα είναι στην οικογένεια, όταν είναι από την οικογένεια, γιατί γίνεται με αγάπη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κληρονόμος είναι ο κύριος Γιάννης Παπαμιχαήλ. Και πρέπει να ερωτηθεί για ό,τι γίνεται. Εγώ, ας πούμε, έχω σκοπό να βγάλω κάτι για την Αλίκη. Ήταν επιθυμία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Το οποίο θα βγει αργότερα, αλλά με τη συναίνεση του Γιάννη. Και πιστεύω ότι, θα γίνει αυτό και θα είναι όλα καλά στην οικογένεια. Πρέπει να ερωτάται ο Γιάννης κάθε φορά που γίνεται κάτι για τη μαμά του, σαν κληρονόμος».

Η Έφη Πίκουλα είπε επίσης για την Αλίκη Βουγιουκλάκη:

«Ήταν πολύ όμορφα. Ωραία τα χρόνια, πολύ όμορφα. Και στο Θεολόγο περάσαμε πολύ όμορφα. Έχω να θυμάμαι πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Η Αλίκη με αγκάλιασε αμέσως. Η Αλίκη ήταν ένα κορίτσι, η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Με αγκάλιασε, και όταν έφυγε η μητέρα μου, μου λέει “τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα και μάνα”. Αυτό έγινε το ’95, αλλά δυστυχώς το ’96 η Αλίκη έφυγε. Και θα πω κάτι. 23 Ιουνίου εγώ είχα επέτειο γάμου και η Αλίκη μου χάρισε αυτό εδώ που φοράω τώρα. Ένα μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Αλίκη έφυγε. Και όταν της είπα, για να μην καταλάβει, “έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο”, έγινε έξαλλη και μου λέει “μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Πάρ’ το επιτέλους”».

Για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η Έφη Πίκουλα τόνισε:

«Βρέθηκε αυτό το παιδί μόνο του. Πέσανε όλοι δίπλα του. Έτσι; Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα ο Γιάννης και δεν μπορώ να επεκταθώ και δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Πέσανε όλοι δίπλα του και παρόλα αυτά άντεξε και αντέχει».

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