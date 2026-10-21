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21.10.2026 13:03

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος» (Video)

21.10.2026 13:03
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Τη φιλοσοφία που έχει διαμορφώσει για τους άντρες άνω των 50 ετών εξήγησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, επισημαίνοντας ότι μετά από κάποια ηλικία είναι αναπόφευκτα κάποια προβλήματα με την υγεία.

Καλεσμένος στην εκπομπή, «Νωρίς Νωρίς», ο γνωστός σεφ τόνισε ότι σε αντίθεση με την καλή ψυχολογική του κατάσταση, σωματικά υστερεί, καθώς νιώθει έντονη κόπωση.

«Θα σας πω την καινούρια μου φιλοσοφία για τον άντρα άνω των 50, τη σκεφτόμουν στον δρόμο. Ο άντρας άνω των 50 αν δεν έχει την οικονομική κατάσταση να μπορεί να αλλάξει μηχανή, βγάζει προβλήματα. Εγώ είμαι σε φάση τώρα που βγάζω διάφορα προβλήματα και δεν μου αρέσει καθόλου. Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο σεφ μοιράστηκε τις αλλαγές που έκανε στο διατροφικό του πλάνο προκειμένου να χάσει βάρος, εξηγώντας πως αν και έχει χάσει τα κιλά που ήθελε, η φύση του επαγγέλματός του καθιστά την προσπάθεια ιδιαίτερα δύσκολη.

«Δεν είμαι καθόλου fit. Έπαθα ζάχαρο, είπα να κάνω δίαιτα. Έχασα τα κιλά, παρέμεινε το ζάχαρο, αλλά πεινάω μόνιμα. Όταν ξεκίνησα τη δίαιτα έλεγα ότι θα κοιμηθώ να μην πεινάω, τώρα ξυπνάω στον ύπνο μου και πεινάω. Δεν μπορώ να το ρυθμίσω αυτό. Αγαπώ το φαγητό, αγαπώ να το τρώω. Τα κιλά τα έχασα με δυσκολία. Δυο χρόνια ταλαιπωρία. Ξέρεις τι είναι να είσαι όλη μέρα μέσα στο φαγητό, να μυρίζεις ψητά, λαχανικά, γλυκά και να μην μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα; Τι να το κάνεις; Αλήθεια είναι αυτό που λένε για τους σεφ ότι επειδή είναι όλη μέρα μέσα στο φαγητό μετά το ρίχνουν στα junk food. Τρελαινόμαστε οι περισσότεροι. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ αδύνατα όλα τα παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εμείς είχαμε όγκο» τόνισε.

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