Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Διαψεύδει τις φήμες περί συνεργασίας της με τον Καρβέλα – «Είναι σαν να με πέταξαν μέσα σε μια λεκάνη για να με βρωμίσουν»

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Την απάντησή της στις φήμες που τη θέλουν να συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα έδωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι η ίδια θα είναι η νέα «μούσα» του συνθέτη, μετά τη ρήξη στη σχέση του με την Άννα Βίσση, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν.

Σε συνέντευξή της στη ROSA και τον Χρήστο Τζίφα, η ερμηνεύτρια τόνισε ότι έμεινε έκπληκτη όταν πληροφορήθηκε ότι το όνομά της συνδέθηκε με την εν λόγω κόντρα.

«Είναι μέσα στα γνωστά που γράφονται, λέγονται. Για κάποιο λόγο δεν περίμενα σε όλο αυτό το πράγμα που ξεσπά σε δύο ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα εμφανιστώ και εγώ. Πραγματικά, στο συγκεκριμένο δεν υπάρχω. Είναι σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη να με βρωμίσουν, ενώ δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό» τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι ετοιμάζει νέα δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Αναφερόμενη στη σχέση της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επισήμανε ότι φροντίζει να διαχωρίζει πλήρως την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική της πορεία. «Δεν είμαι ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου» υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι προφανώς και δεν συμφωνεί πάντα και απόλυτα με ό,τι υποστηρίζει το περιβάλλον της.

«Εγώ ναι, έχω έναν σύντροφο. Ο σύντροφός μου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά που είναι αυτή και εγώ κάνω μια άλλη δουλειά που είναι αυτή. Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και συζητάνε πράγματα της επικαιρότητας το ξέρουμε. Οπότε ενδεχομένως συνειρμικά, επειδή μιλήσανε γι’ αυτό κάποιοι που δεν νομίζω ότι είναι με πολύ πολύ καλή πρόθεση. Έχω ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον που δεν σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα με ό,τι κάνει και με ό,τι λέει. Όμως δεν μ’ αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Δεν μ’ αρέσει και δεν μ’ αρέσει να βγάζουν ούτε φήμες χωρίς λόγο. Δεν με ενοχλεί, αλλά δεν μ’ αρέσει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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