Ο Τσαλίκης στηρίζει δημοσίως τον Αργυρό μετά τις αντιδράσεις για το βίντεο στο Παρίσι – «Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του» (Video)

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Τη στήριξή του στον Κωνσταντίνο Αργυρό εξέφρασε ο Γιώργος Τσαλίκης μετά τη «θύελλα» αντιδράσεων που ξέσπασε με αφορμή τη συναυλία του στο Παρίσι και το βίντεο με φόντο τον Πύργο του Άιφελ εν μέσω των σοβαρών επεισοδίων.

Μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής στήριξε δημοσίως τον συνάδελφό του, απαντώντας σε όλους εκείνους που τον επέκριναν τόσο για την απόφαση να μην ακυρώσει τη συναυλία λόγω των διαδηλώσεων στη Γαλλία, όσο και για το βίντεο που ανέβασε στο TikTok, μέσω του οποίου προωθούσε το νέο του κομμάτι, τραγουδώντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε την κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπήρχε λόγος να δεχτεί επικρίσεις για την επιλογή του να προωθήσει τη μουσική του, παροτρύνοντας να τους επικριτές να «χαλαρώσουν».

«Save Αργυρός. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του και στείλτε φως. Αφήστε πια την τόσο αυστηρή κριτική. Είναι περίεργες εποχές και είμαστε όλοι στην τσίτα. Κουλ, αγάπη και ηρεμία» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο οποίο τόνισε ότι είναι υπερβολικό και ανώφελο να λοιδορείται ένας καλλιτέχνης επειδή προωθεί τη μουσική του.

«”Ποιος είσαι ρε Αργυρέ που θα πας στο Παρίσι να κάνεις συναυλία, που καίγεται το Παρίσι; Γαϊδούρι”. Η Σελίν Ντιόν την κάνει τη συναυλία της κανονικά και πάει εκεί και ο πρόεδρος της Γαλλίας με την προεδρίνα. Πήγες εσύ αυθόρμητα σαν καλλιτέχνης, που είμαστε όλοι μία ψυχή παιδική, και “τόλμησες να πεις μπροστά από τον πύργο του Άιφελ το τραγούδι σου; Και ότι θα γίνει χαμός; Γιατί ρε αληταρά; “Δεν έπρεπε πρώτα να τοποθετηθείς και να πεις συγγνώμη και ότι ξέρω ότι καίγεται το Παρίσι, αλλά έχω κλείσει αυτή την αίθουσα εδώ και ένα χρόνο και οι Έλληνες έχουν πληρώσει και χίλια συγνώμη;”. Δεν γίνεται όλοι Ναταλία και Σταματίνα μου που είστε τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα στην τηλεόραση, να είναι είναι ταυτισμένοι και να κάνουν διαγγέλματα, δεν το έχουν όλοι. Μπορεί το παιδί να έχει κάποιον στην ομάδα του, αλλά να μην το έχει και να μην νιώθει καλά. Θα μου πεις να μην κάνει το βίντεο του πρόμο, αλλά είναι καλλιτέχνης. Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή, που κάνει πράγματα στο εξωτερικό και φέρνει και ενώνει την ομογένεια και τη νεολαία στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει; Κανονικά η συμπαθέστατη σε εμένα, πρέπει να το πω, κυρία Μενδώνη θα έπρεπε να τον κάνει έναν πολιτιστικό πρεσβευτή της νεολαίας στο εξωτερικό. Παίζει στους πιο εμβληματικούς χώρους του εξωτερικού και έχει ενώσει όλη την πιτσιρικαρία της ελληνικής ομογένειας απανταχού. Αφήστε τον, τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό.Με μία διάθεση υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αργυρού ξεκινάω την εβδομάδα μου, save Αργυρός» ανέφερε στο βιντεό του ο Γιώργος Τσαλίκης, με τη συζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα να σχελιάζει με emoji που έδειχναν χειροκροτήματα.

Σημειώνεται ότι η προγραμματισμένη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ενώ λίγο πριν από αυτή, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να ερμηνεύει το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.



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