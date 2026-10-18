Γερμανού για Αργυρό: «Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει να μην τοποθετηθεί σε μια πόλη που βράζει;» (Video)

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Το δικό της σχόλιο για το βίντεο που δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το Παρίσι έκανε η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής (18/10/26).

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επιλογή του τραγουδιστή να προωθήσει το νέο του τραγούδι μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά επεισόδια. Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια δημόσια τοποθέτησή του.

«Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική. […] Προσπαθώ να σκεφτώ απλώς αν θα μπορούσε να συνοδεύσει το βίντεο λέγοντας ότι σε μια πόλη που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, εμείς είχαμε ανακοινώσει και ίσως προπωλήσει τα εισιτήρια μιας συναυλίας που θα γίνει αύριο», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Απλώς σκέφτεσαι ρε παιδί μου ότι είναι ένας καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, έχει εταιρεία που τον έχει αυτοκράτορα, έτσι; Μάνατζερ σίγουρα δεν έχει; Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην του είπε “Κωνσταντίνε μου, επειδή είσαι αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος σταρ στην Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε να τοποθετηθείς και λίγο σε μια πόλη που αυτή τη στιγμή βράζει;”».

«Ένας θα έπρεπε ίσως να του πει πες κάτι, δυο λόγια, κάτι. Αυτό. Για να φανεί και εκείνος ότι έχει ενσυναίσθηση και είναι μέσα στο πνεύμα των ημερών. Αλλά εντάξει, θα μου πεις η μουσική είναι άλλο πράγμα πιθανότατα», συμπλήρωσε η Ναταλία Γερμανού.

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