Ναταλία Δραγούμη: «Η ομορφιά μού άνοιξε πολλές πόρτες – Η εξωτερική εμφάνιση και το επώνυμό μου ήταν άσσος στο μανίκι μου» (Video)

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Για την καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Ναταλία Δραγούμη, επισημαίνοντας ότι τόσο η εξωτερική της εμφάνιση όσο και το επώνυμό της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός χαρακτήρισε, μάλιστα, αυτόν τον συνδυασμό ως «έναν άσσο στο μανίκι» της. Τόνισε δε, ότι αν και αυτά αποτέλεσαν σημαντικά εφόδια στο ξεκίνημά της, η μετέπειτα πορεία και εξέλιξή της κρίθηκε από σκληρή δουλειά, σοβαρότητα και αφοσίωση.

«Η ομορφιά μου άνοιξε πολλές πόρτες. Ήταν πολύ σημαντικό στο ξεκίνημά μου, ο συνδυασμός της εξωτερικής εμφάνισης με το ονοματεπώνυμό μου. Ήταν ένας άσσος στο μανίκι μου και το καταλάβαινα. Όπως καταλάβαινα και πόσο πολύ εκτιμούσαν τον πατέρα μου, αλλά μετά εγώ έκανα πάρα πολλή δουλειά για να πάω παρακάτω. Δεν στηρίχτηκα σε αυτό, ήταν σαν ένα διαβατήριο. Έχω κάνει τεράστια εξέλιξη, με πολύ δουλειά, σοβαρότητα και αφοσίωση και τώρα μπορώ να είμαι και το ανέμελο κορίτσι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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