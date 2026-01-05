search
05.01.2026 13:43

Συγκλονίζει η Εβάντζελιν Λίλι: «Έχω εγκεφαλική βλάβη – Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου υπολειτουργεί» (Video)

05.01.2026 13:43
evangeline-lili-new

Εγκεφαλική βλάβη αποκάλυψε ότι έχει υποστεί η ηθοποιός Εβάντζελιν Λίλι, γνωστή από τη σειρά «Lost», έπειτα από ατύχημα που είχε σε παραλία, όταν λιποθύμησε και έπεσε με το πρόσωπο, πάνω σε βράχο.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η 46χρονη εξήγησε ότι οι απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν μειωμένη λειτουργία σε «σχεδόν κάθε περιοχή» του εγκεφάλου της.

«Μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, με κάποια άσχημα νέα για τη διάσεισή μου. Πολλοί με ρωτήσατε πώς είμαι και τι έδειξαν οι εγκεφαλικές εξετάσεις που έκανα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί σε μειωμένη ικανότητα. Οπότε, όντως έχω εγκεφαλική βλάβη από το τραυματικό εγκεφαλικό τραύμα, και ίσως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Τώρα η δουλειά μου είναι να φτάσω στην ουσία του προβλήματος με τους γιατρούς και μετά να μπω στη σκληρή δουλειά της αποκατάστασης, κάτι που δεν ανυπομονώ να κάνω, γιατί νιώθω ότι όλη μου η ζωή είναι σκληρή δουλειά».

«Η απόφαση βγήκε. Έχω εγκεφαλική βλάβη. Είναι παρηγορητικό να ξέρω ότι οι αλλαγές που βιώνω δεν οφείλονται απλώς στην προεμμηνόπαυση, αλλά είναι και ανησυχητικό να συνειδητοποιώ πόσο ανηφορικός θα είναι ο δρόμος για να αντιστραφούν αυτές οι ελλείψεις. Σας ευχαριστώ όλους που ρωτάτε, που νοιάζεστε και για τις συνεχείς προσευχές σας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

