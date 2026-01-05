Ναταλία Δραγούμη: Το τσιφτετέλι της ηθοποιού σε βραδινή της έξοδο (Video)

Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας διασκέδασε η Ναταλία Δραγούμη με την παρέα της, με την ηθοποιό να χορεύει, μάλιστα, τσιφτετέλι.

Το σχετικό στιγμιότυπο συκλοφόρησε στα social media, με την ηθοποιό να χορεύει στο Koukles club το «Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα» και τον κόσμο να τη χειροκροτεί.

Στις φωτογραφίες; που δημοσιεύτηκαν, η ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό των drag queens, με τον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μοναδική Ναταλία Δραγούμη. Με την παρέα της διασκέδασε στις Κούκλες».

