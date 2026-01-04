search
04.01.2026 10:59

Γιάννης Κότσιρας: Η δήλωση Μητσοτάκη μας βάζει σε περιπέτειες

04.01.2026 10:59
Σε μια σπάνια για τον ίδιο πολιτική τοποθέτηση, ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας ασκεί δριμεία κριτική στη στάση της κυβέρνησης έναντι της επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτησή του στο Instagram, o Γ. Κότσιρας σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις, σημειώνει ότι «έρχεται να νομιμοποιήσει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατοχή της Κύπρου, την εισβολή στην Γάζα αδιαφορώντας πλήρως για τις αναθεωρητικές διαθέσεις του Ερντογάν προς την Ελλάδα».

Προσθέτει, δε, ότι «μας βάζει σε τρομακτικές περιπέτειες λες και η χώρα είναι τσιφλίκι του».

Ολόκληρη η ανάρτηση αναφέρει:

Και κάπως έτσι έρχεται αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος, να νομιμοποιήσει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατοχή της Κύπρου, την εισβολή στην Γάζα αδιαφορώντας πλήρως για τις αναθεωρητικές διαθέσεις του Ερντογάν προς την Ελλάδα.
Εάν δηλαδή αύριο αποφασίσει ο Ερντογάν να μπει στα νησιά του Αιγαίου ή στην Θράκη γιατί θίγονται πχ τα συμφέροντα της χώρας του όπως ήδη λέει, θα περιμένουμε ανάλογες δηλώσεις από άλλες χώρες.
Πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο τύπος. Μας βάζει σε τρομακτικές περιπέτειες λες και η χώρα είναι τσιφλίκι του.

el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

