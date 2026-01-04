Γιάννης Κότσιρας: Η δήλωση Μητσοτάκη μας βάζει σε περιπέτειες

Σε μια σπάνια για τον ίδιο πολιτική τοποθέτηση, ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας ασκεί δριμεία κριτική στη στάση της κυβέρνησης έναντι της επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτησή του στο Instagram, o Γ. Κότσιρας σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις, σημειώνει ότι «έρχεται να νομιμοποιήσει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατοχή της Κύπρου, την εισβολή στην Γάζα αδιαφορώντας πλήρως για τις αναθεωρητικές διαθέσεις του Ερντογάν προς την Ελλάδα».

Προσθέτει, δε, ότι «μας βάζει σε τρομακτικές περιπέτειες λες και η χώρα είναι τσιφλίκι του».

Ολόκληρη η ανάρτηση αναφέρει:

Και κάπως έτσι έρχεται αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος, να νομιμοποιήσει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την κατοχή της Κύπρου, την εισβολή στην Γάζα αδιαφορώντας πλήρως για τις αναθεωρητικές διαθέσεις του Ερντογάν προς την Ελλάδα.

Εάν δηλαδή αύριο αποφασίσει ο Ερντογάν να μπει στα νησιά του Αιγαίου ή στην Θράκη γιατί θίγονται πχ τα συμφέροντα της χώρας του όπως ήδη λέει, θα περιμένουμε ανάλογες δηλώσεις από άλλες χώρες.

Πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο τύπος. Μας βάζει σε τρομακτικές περιπέτειες λες και η χώρα είναι τσιφλίκι του.

