Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)

Σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και προσωπική κατάσταση φέρεται να βρίσκεται ο Μίκι Ρουρκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, ο 73χρονος ηθοποιός κινδυνεύει άμεσα με έξωση από το σπίτι του, καθώς αδυνατεί να καλύψει οφειλές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε ενοίκια.

Ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανταγωνιζόταν σε δημοφιλία τον Τομ Κρουζ και άφησε το στίγμα του με την ταινία «Ενιάμισι εβδομάδες» δίπλα στην Κιμ Μπάσιντζερ, είδε τη λάμψη του να σβήνει γρήγορα. Λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές, καταχρήσεις, η ενασχόληση με την πυγμαχία και αλλεπάλληλες πλαστικές επεμβάσεις τον οδήγησαν στο περιθώριο.

Πρόσφατες φωτογραφίες που τον δείχνουν καταβεβλημένο, έξω από το σπίτι που κινδυνεύει να χάσει, έκαναν τον γύρο του κόσμου, υπενθυμίζοντας πως πίσω από τη βιτρίνα του θεάματος κρύβονται συχνά σιωπηλές ανθρώπινες τραγωδίες.

