Η Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της

Η Λιόνα Βαρθακούρη, κόρη του Χάρη Βαρθακούρη και εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι.

Η 13χρονη Λιόνα εμφανίστηκε στο πλευρό των γονιών της Χάρη και Αντελίνα στο «Πρωινό» και τραγούδησε ακαπέλα το «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Το αγαπημένο μας με τη μαμά ήταν να πέρνουμε το αμάξι και να βάζουμε στο τέρμα αυτό τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα της το «Ανήμερα του Έρωτα». «Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς, για όλους. Το όνειρο μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά», εξομολογήθηκε.

