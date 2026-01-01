Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

Ένας από τις εκλεκτούς καλεσμένους του πρωτοχρονιάτικου επεισοδίου του “The Voice of Greece” ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» θέλησε να διηγηθεί μια χιουμοριστική ιστορία από τα παλιά που τον «δένει» με τον οικοδεσπότη του μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη.

«Θα σας πω κάτι που συνέβη με τον Γιώργο. Εγώ είμαι πολύ παστρικο-Θεοδώρα. Μόλις τελειώνει η παράσταση, πρέπει να ετοιμαστώ, να πλυθώ, να ξεβαφτώ για να βγω έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος και ήρθε να δει μια παράσταση» περιέγραψε αρχικά.

«Πήγε σε όλους τους ηθοποιούς στα καμαρίνια και τους συνεχάρη. Κάποια στιγμή μου λένε “σε έψαχνε ο Γιώργος για να σε συγχαρεί”, “που είναι;” ρώτησα και μου είπαν πως “νομίζαμε ότι έφυγες και έφυγε ο Γιώργος”. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ» πρόσθεσε.

«Τον πήρα την άλλη μέρα τηλέφωνο, “ποιος είναι;” με ρώτησε και του απάντησα: “Ο Γρηγόρης είμαι και σε πήρα για να με συγχαρείς”. Μπορεί να ήταν στην παράσταση “Ντα”, δεν θυμάμαι”.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης θυμήθηκε αστείο περιστατικό, με τους δυο τους να ξεσπούν σε γέλια!

«Το θυμήθηκα, ναι! Ναι, όντως έτσι έγινε! “Είμαι ο Γρηγόρης και σε πήρα”, το θυμήθηκα. Πρέπει να ήταν στον Βιολιστή στη Στέγη” παραδέχθηκε, γελώντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

