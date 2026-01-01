search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 12:17

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

01.01.2026 12:17
kapoutzidis-valtinos-new

Ένας από τις εκλεκτούς καλεσμένους του πρωτοχρονιάτικου επεισοδίου του “The Voice of Greece” ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» θέλησε να διηγηθεί μια χιουμοριστική ιστορία από τα παλιά που τον «δένει» με τον οικοδεσπότη του μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη.

«Θα σας πω κάτι που συνέβη με τον Γιώργο. Εγώ είμαι πολύ παστρικο-Θεοδώρα. Μόλις τελειώνει η παράσταση, πρέπει να ετοιμαστώ, να πλυθώ, να ξεβαφτώ για να βγω έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος και ήρθε να δει μια παράσταση» περιέγραψε αρχικά.

«Πήγε σε όλους τους ηθοποιούς στα καμαρίνια και τους συνεχάρη. Κάποια στιγμή μου λένε “σε έψαχνε ο Γιώργος για να σε συγχαρεί”, “που είναι;” ρώτησα και μου είπαν πως “νομίζαμε ότι έφυγες και έφυγε ο Γιώργος”. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ» πρόσθεσε.

«Τον πήρα την άλλη μέρα τηλέφωνο, “ποιος είναι;” με ρώτησε και του απάντησα: “Ο Γρηγόρης είμαι και σε πήρα για να με συγχαρείς”. Μπορεί να ήταν στην παράσταση “Ντα”, δεν θυμάμαι”.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης θυμήθηκε αστείο περιστατικό, με τους δυο τους να ξεσπούν σε γέλια!

«Το θυμήθηκα, ναι! Ναι, όντως έτσι έγινε! “Είμαι ο Γρηγόρης και σε πήρα”, το θυμήθηκα. Πρέπει να ήταν στον Βιολιστή στη Στέγη” παραδέχθηκε, γελώντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026 (Video/Photos)

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Είμαι ευγνώμων για την καταπληκτική μου σύζυγο και τα υπέροχα παιδιά μου» – Οι οικογενειακές φωτογραφίες χωρίς τον Μπρούκλιν

Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:18
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

1 / 3