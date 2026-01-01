Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Είμαι ευγνώμων για την καταπληκτική μου σύζυγο και τα υπέροχα παιδιά μου» – Οι οικογενειακές φωτογραφίες χωρίς τον Μπρούκλιν

Φωτογραφίες με την οικογένειά του ανέβασε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ευγνωμονώντας τη σύζυγό του και τα παιδιά του για τη χρονιά που πέρασε μαζί τους.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παραμονη της πρωτοχρονιάς, ενώ σε έναν απολογισμό για το 2025, δήλωσε ευγνώμων για τις στιγμές που έζησε και για τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό του.

Αίσθηση προκάλεσε, ωστόσο, το γεγονός ότι ο γιος του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, δεν παρουσιάζεται σε κανένα από αυτά τα στιγμιότυπα μετά την απόσταση που έχει πάρει και το μπλοκ που έκανε στους γονείς αλλά και στα αδέρφια του.

«Νιώθω πολύ τυχερός που έζησα τη χρονιά που έζησα το 2025, γεμάτη στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ — από τα 50ά μου γενέθλια μέχρι την αναγόρευσή μου σε ιππότη (ακόμα δεν το πιστεύω!) — και κλείνοντας τη χρονιά με την κατάκτηση του MLS ως ιδιοκτήτης. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στην καταπληκτική μου σύζυγο, στα υπέροχα παιδιά μου, στους φίλους μου και στην ομάδα με την οποία δουλεύω κάθε μέρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς όλους εσάς… Αλλά, όπως θα έλεγε και ο Sir Alex Ferguson: “Πάμε στο επόμενο.” Σας ευχαριστώ για τις απίστευτες αναμνήσεις που θα θυμάμαι για πάντα από το 2025 @victoriabeckham σ’ αγαπώ εσένα και τα παιδιά μας» έφραψε ο Ντέιββιντ Μπέκαμ στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισαν μαζί το 2026 – Ο χορός τους την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Video)