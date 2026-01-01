search
01.01.2026 08:57

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

01.01.2026 08:57
erietta-kourkoulou-new

Τις ευχές της αλλά και τα σχέδια της για το 2026 μοιράστηκε η Εριέττα Κούρκουλου μέσα από μια ανάρτησή της, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να θέσει στόχους αυτή τη χρονιά, αλλά να γίνει καλύτερη σε κάθε τομέα της ζωής της.

«Σύντομα θα υποδεχτούμε μια νέα χρονιά με νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα και εύχομαι ακόμα περισσότερες υπέροχες στιγμές με τους αγαπημένους μας. Φέτος δεν θα κάνω λίστα με «στόχους»

Το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη – λίγο καλύτερη στην δουλειά μου, λίγο καλύτερη μαμά, λίγο καλύτερη φίλη, λίγο καλύτερη σύντροφος και λίγο καλύτερος άνθρωπος γιατί στο τέλος της ημέρας μόνο αυτό μετράει.

Ευχαριστώ όλους σας για την καλοσύνη, την αγκαλιά και την εμπιστοσύνη! Σας εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία και τύχη», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία με τον σύζυγό της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

1 / 3