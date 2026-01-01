search
01.01.2026 08:40

Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισαν μαζί το 2026 – Ο χορός τους την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Video)

01.01.2026 08:40
lalos-lampropoulou-new

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχτηκαν μαζί το 2026, πραγματοποιώντας μία κοινή βραδινή έξοδο για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους.

Μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, αλλά και τις πιο θερμές ευχές τους για Καλή Χρονιά.

«Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη» έγραψε ο ηθοποιός συνοδεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους, ενώ η Μαριλίτα Λαμπροπούλου δημοσίευσε βίντεο όπου οι δυο τους χορεύουν, αναμένοντας να καλωσορίσουν το 2026!

