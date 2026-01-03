Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Όλο και χειρότερα φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται την κριτική του κόσμου ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία του, «Καποδίστριας», καθώς αυτή τη φορά στον αέρα της εκπομπής Καλημέρα του ΣΚΑΪ, σύγκρινε τον εαυτό του με τον πρώτο κυβερνήτη του Ελληνικού κράτους και την συνωμοσία πίσω από τη δολοφονία του...

Μέσα σε όλα, δε, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε σε έναν «πόλεμο» που δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και το εγχείρημα του, όπου και παραδέχθηκε πως «ο πόνος ξεπερνά την πικρία μέσα του».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σμαραγδής επισήμανε αρχικά πως «δεν νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν “σκοτώσαμε τον τύραννο”, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: τελειώσαμε με τον Σμαραγδή».

«Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων» υπογράμμισε ακόμα, σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Είναι πόλεμος, δεν είναι “απλώς κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους”. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής».

